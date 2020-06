Dulce María anuncia que está esperando a su primer bebé

México.- A días de que su fiel amiga Sherlyn diera a luz y su excompañera de trabajo Zoraida Gómez anunciara que está embarazada, la cantante y actriz Dulce María anuncia que está a la espera de su primer hijo con un tierna imagen en la que posó junto a su esposo Paco Álvarez y presumen una prueba de embarazo positiva.

En medio de la pandemia por coronavirus y la crisis mundial actual, Dulce María logra dar una noticia llena de amor, esperanza y motivación para sus seguidores, quienes la llenaron de comentarios llenos de cariño y apoyo en esta nueva etapa.

Las felicitaciones de sus fieles seguidores no se hicieron esperar y de inmediato lograron que la fotografía obtuviera más de 35 mil comentarios y 800 mil me gustas, algo que muy pocos famosos pueden lograr.

La pareja formalizó su relación ante Dios y sus seres queridos a finales del año pasado en un increíble evento después de tener que lidiar con algunos problemas con el recinto y la organización del evento, sin embargo, después de este mal trago, todo salió como lo desearon.

Dulce María es una de las actrices mexicanas más queridas por el público, esto debido a que desde muy joven incursionó en el ámbito artístico con distintas telenovelas importantes de la historia de México como Clase 406 y Rebelde.

Asimismo, en el ámbito musical cuenta con muchos éxitos al haber formado parte de agrupaciones como Jeans y RBD, pero no sólo esto, también como solista ha tenido la oportunidad de adquirir gran público, contando con tres álbumes de estudio y distintos sencillos como "Ya no", "Lágrimas" con Julión Álvarez y "No sé llorar".