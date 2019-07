Dulce María comparte detalles de su próximo boda con Paco Álvarez

Dulce María habló en un reciente encuentro con la prensa de espectáculos, algunos detalles de su boda con el cineasta Paco Álvarez. "Es todo un proceso, realmente se dice fácil, pero no, es algo muy bonito que la verdad nos hemos dado tiempo, sobre todo yo, que había estado trabajando toda mi vida, y este momento es algo muy especial para mí, yo creo que para cualquier mujer, y sí es un rollo, peor la verdad es que hemos decidido juntos todo, ¡y lo que nos falta!”.

La hermosa cantante y actriz Dulce María señaló que aún no tiene su vestido de novia y al ser cuestionada sobre si usará uno o varios detalló: “si por mi fuera usaría uno, porque me da flojera cambiarme, pero no sé, probablemente uno para la iglesia y otro para la fiesta, no lo sé”.

Por su parte, Paco Álvarez confesó que, aunque no han decidido el destino donde pasarán su luna de miel, están pensando en un lugar con playa, pues desean descansar en el mar.

Anteriormente en su perfil de Instagram Dulce María se disculpó con sus seguidores por estar ausente, pero los preparativos de su boda la mantienen muy ocupada.

Les comparto un poquito de lo que he hecho estos últimos días, a parte de volverme un poco loca organizando mil cosas y tomando muchas decisiones

"Tuvimos una cata de vinos mexicanos buenísimos, festejar a los papás valorando cada momento con mi papá y con mi mamá, mis hermanas y toda mi familia que amo y siempre te llena de fuerza; la naturaleza nunca deja de asombrarme y de sorprenderme, amanecer violeta, está creciendo un alcatraz que planté, luna llena; tuvimos otra cata de vino y un menú un poco excéntrico pero súper rico... y esperando a que pueda compartir algunas cosas que he preparado para ustedes pero que aún no están listas".

Asimismo la ex RBD mandó este mensaje a sus fans: "los quiero mucho, los extraño, no hay día que no agradezca y valore todo su cariño, apoyo y todo lo que hemos vivido, les mando mucho amor y bendiciones".

Cabe recordar que a fines de enero pasado Dulce María dio a conocer a través de la revista ¡HOLA! México que se casaría con el cineasta Paco Álvarez, con quien inició un romance en 2017. “Paco es todo lo que yo pedía en una persona”, expresó la cantante a la revista del corazón.

De igual manera la también actriz contó: “nos gustaría tener hijos en un futuro no muy lejano”.