Dulce María comparte que ya nació su hijita y escribe en redes: "Mi pequeña guerrerita"

México. La cantante Dulce María, exintegrante del grupo Rebelde, comparte en sus redes sociales que ya nació su hijita y las primeras palabras que escribe en alusión a ella y a su nacimiento son: "Mi pequeña guerrerita". Dulce María y su esposo Paco Álvarez, quienes se casaron en noviembre de 2019, comparten la felicidad que los embarga al debutar como papás.

Dulce María, cantante de temas como Otro día que va y Solo quédate en silencio publica en Instagram en la tarde de este día jueves que ya es mamá, y en la primera imagen que publica de su bebé, cuyo nombre es María Paula, pueden verse su mano, la de la bebé y la de su esposo Paco.

No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero Gracias infinitas gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, la expresión de nuestro amor inmenso, una experiencia transformadora. Tu vida se divide en un antes y un después. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita", escribe Dulce María.

Y la guapa cantante también agradece en el mismo mensaje a Paco, su esposo, por ser el mejor papá, y promete a su hija que hará todo lo posible para ser ante ella la mejor mamá, además le hace saber a la pequeñita también que ella y su papá la aman con todo su ser.

Dulce María es muy agradecida con el cariño que sus fans le dan en redes sociales y por eso, durante su embarazo, no dejó de compartirles imágenes suyas en las que mostró cómo avanzó en estos nueve meses, y en ellas también se ha visto a Paco, su esposo, disfrutando de la dulce espera.



Dulce María y Paco se casaron a finales de 2019, aunque ya llevaban tiempo de relación, y ese día fue uno de los más grandes y especiales en la vida de ambos, así lo escribió la cantante también en Instagram al cumplirse su primer aniversario de bodas.

Paco, quien es director y guionista mexicano, también hizo pública la emoción que sentía al cumplir un año de casado con Dulce María, quien le ha demostrado ser en todo momento una gran compañera, amiga y esposa ahora.

Hoy 9 de noviembre es nuestro aniversario. No hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti.”