Dulce María desde su "Origen" comparte sus historias y logra conectar a través de sus canciones

Al igual que muchas personas ante estos complicados tiempos que estamos viviendo, Dulce María tuvo que sacar la casta y usar toda su fortaleza. Durante la pandemia estuvo trabajando en nueva música, con la cual ha complacido a sus miles de seguidores, terminó de grabar la serie de Netflix Falsa identidad, y lo mejor, se convirtió en mamá de una preciosa nena, a quien nombró María Paula.

"No me quedó otra más que ser fuerte y seguir adelante, sobre todo por mi bebé", expresó la cantautora y actriz mexicana Dulce María en una muy agradable charla con Debate. La ex integrante de la agrupación musical RBD siente que su hija le trajo un mensaje de "o eres fuerte o eres fuerte", y es lo que ha tratado de ser durante la pandemia.

Poco se habla de todo lo difícil que ha sido para todos este año, muchas pérdidas, muchas tristezas, pero dentro de todo hay que agradecer mucho todo lo que tenemos, hay momentos difíciles, pero es volver a levantarse y decir ‘ok, vamos por todo otra vez'.

Dulce María lanzó recientemente "Amigos con derechos", el nuevo adelanto de su esperado álbum "Origen".

"Amigos con derechos" es la típica situación "en la que creo que todos alguna vez hemos estado", una relación en la que dos personas terminan siendo amigos con derechos, pero en realidad, alguno de los dos quería algo más.

"Esta canción es diferente a lo que ahorita está de moda, donde muchos dicen: 'hay que ser amigos con derecho y sin compromiso y que nadie se entere', esta canción es como: 'sabes qué, ya no voy a ser tu plan b, yo quiero algo mejor'; esta canción es para valorarte, pero también se vale que si es lo que quieres (ser amigos con derecho), está bien, siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo y sean felices, pero ya cuando estás sufriendo, es hora de decir, 'ya no quiero ser amigos con derechos'".

"Amigos con derechos" llega tras el éxito de los anteriores sencillos de Dulce María "Más tuya que mía", "Te daría todo", "Nunca", "Lo que ves no es lo que soy" y "Tú y yo". Cabe resaltar que todos estos temas musicales son de su autoría.

Foto: cortesía

Para Dulce María su álbum "Origen" es un proyecto muy personal y mucho más libre, el cual nació en plena pandemia, con canciones que había escrito para otras producciones discográficas pero que por algún motivo no salieron a la luz pública y ahora las comparte con su fiel público.

"Canciones que para mí eran importantes que la gente las escuchara, y ahora quise hacer este disco, esa es la esencia de 'Origen', tomar y rescatar esas ganas de expresarme, hacer mi música, de compartir mis historias con la gente, independientemente de si es algo que está de moda, es popular o no".

La joven intérprete y hoy madre de familia espera que su nuevo sencillo, "Amigos con derechos", así como todas sus canciones, lleguen al corazón de sus seguidores, "que se identifiquen y que las escuchen, que recuerden lo que han vivido, lo que están viviendo, a mí es lo que me gusta de las canciones, cuando las escucho, me encanta identificarme y decir: 'me acuerdo cuando yo viví eso', o decir: 'eso lo estoy viviendo', eso es lo que yo quiero, conectar con el corazón de las personas y con sus historias".

La música y la actuación, parte esencial de la vida de Dulce María

Por otra parte, Dulce María forma parte del elenco de la serie "Falsa identidad", una producción original de Netflix, en la cual interpreta el personaje de "Victoria".

La actriz reconoce el arduo trabajo que todos sus compañeros, tanto de producción como del elenco, llevaron a cabo para poder terminar las grabaciones cuando la pandemia comenzaba a azotar a la humanidad.

"Falsa Identidad" sigue en los primeros lugares en 10 países, entre estos México. "Muy satisfactorio el hecho de que lleve varios meses en los primeros lugares en el gusto del público, porque se terminó de grabar en plena pandemia y yo ya estaba embarazada cuando terminamos de grabar, ha sido bonito ver que las personas la han apoyado, fue un proyecto diferente a lo que yo normalmente hacía, es más de acción, como de temas mucho más rudos, una producción muy bien hecha, que se hizo con mucho más esfuerzo al final para poder sacarla adelante y terminar la historia, la disfruté mucho".

Tanto la actuación como la música, han formado parte de la vida de Dulce María, cada uno de los personajes que ha interpretado le ha dejado mucho aprendizaje: "me ha exigido, me ha sacado de mi zona de confort".

Con respecto a la música, ha podido expresarse, viajar, conocer otros países, otro tipo de gente, otras culturas, "el conectar con tantas personas me ha hecho crecer, me ha hecho entender el mundo de otra forma, comprometerme yo misma con mis sueños, siempre se lo digo a mis fans, que no dejen de sonar, no se rindan, que tengan esperanza, tengan fe, muchas veces digo: 'bueno, me toca ahora a mí seguir esos consejos'".

Es algo que agradezco el poder hacer lo que me gusta, algo que me apasiona y el cariño de la gente, su apoyo es fundamental para yo seguir en esta carrera.