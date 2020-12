México.- La cantante Dulce María le dio a sus seguidores el mejor regalo de Navidad, pues compartió una fotografía junto a su primogénita María Paula y su esposo Francisco "Paco" Álvarez, causando gran ternura, pero a su vez un gran enojo, logrando causar gran polémica y generar una gran cantidad de críticas y ataques en su contra.

La exRBD, junto a su pareja, celebró la primera Navidad de su pequeña y no dudaron en compartirlo a través de las redes sociales, lanzando también un conmovedor mensaje en la que se dijo agradecida por haber podido estar rodeada de sus seres queridos en estos tiempos tan difíciles para el mundo.

"Dios nos mandó el regalo más grande de la vida en un año tan dificil , un año que nos ha hecho, aprender reflexionar y valorar lo realmente importante , la gente a la que le importas ,lo poco que necesitamos para ser felices y lo mucho que nos hacen falta las cosas que no se pueden comprar ,poner tu energía y tú corazon en lo que es esencial y alejarte de quien te hace mal o de lo que no te hace feliz . deseo que en esta navidad renazca la esperanza, el amor ,La Paz y la empatía por los demás" compartió la cantante.

Finalizando con un mensaje lleno de amor y empatía, Dulce María logró llegar a los corazones de sus fanáticos, aunque para muchos otros no fue la acción adecuada, ya que posó en familia, pero editó la fotografía para evitar a toda costa que el rostro de su bebita se viera.

La cantante decidió colocar un gran destello de luz en el rostro de la pequeñita que hizo que muchos se molestaran y comenzaran a atacarla, ya que aseguraron que no tenía sentido lo que estaba haciendo, ni de lo que estaba hablando y decidiera ocultar la apariencia de la bebé ante la gente que la ha apoyado a lo largo de su carrera de forma incondicional, sus fanáticos.

Dulce María es duramente criticada por la primera foto de su hija. Foto: Instagram

"No entiendo para que esa payasada de subir esa foto si no quieren mostrar a la bb", "Esa pésima costumbre que tienen los famosos de no mostrar a sus bebés antes de que una revista les pague", "Esperen la exclusiva en una revista. Bye Dulce María", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

Hasta el momento Dulce María, ni Paco Álvarez se han pronunciado al respecto y han ignorado todas las críticas. La pareja se unió en matrimonio en 2019 y para el mes de junio de 2020 anunció la cantante que se convertiría en madre con el siguiente mensaje: "Pues ahí les va!! En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo @pacoalvarezv y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse. Sí! Ahora sí estoy embarazada! Vamos a ser papás!".

Y para el mes de septiembre revelaron ante sus seguidores que serían padres de una hermosa niña, diciéndose "felices y agradecidos con Dios por esta gran bendición", logando recibir miles de comentarios por parte de sus seguidores, fanáticos, amigos, colegas de trabajo y familiares.

Finalmente, este 03 de diciembre dio a conocer que su hija María Paula ya había nacido, llamándola "Mi pequeña guerrerita" y publicando un emotivo mensaje como madre primeriza. "No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero Gracias infinitas gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, la expresión de nuestro amor inmenso, una experiencia transformadora. Tu vida se divide en un antes y un después. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita", escribió Dulce María.

Dulce María es muy agradecida con el cariño que sus fans le dan en redes sociales y por eso, durante su embarazo, no dejó de compartirles imágenes suyas en las que mostró cómo avanzó en esos nueve meses, y en ellas también se ha visto a Paco, su esposo, disfrutando de la dulce espera.