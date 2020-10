México. Dulce María, exRBD, muestra en Instagram su avanzado embarazo. A través de dicha red social coloca varias imágenes en las que se ve cómo ha crecido su pancita y se aprecia feliz de la vida al lado de Francisco, su esposo, quien es productor musical.

Dulce María enternece en las redes sociales al mostrar en ellas unas fotografías que acaba de tomarse y en las que se aprecia su primer embarazo. Luce su “baby bump” al natural, pero lo que más llama la atención a sus fans es que tanto ella como su esposo lucen enamorados y contentos porque esperan a su primer hijo juntos.

Según información en distintos portales, Luis de la Luz es el fotógrafo que se encargó de captar a Dulce María en las imágenes y en cuestión de minutos alcanzaron decenas de miles de Me Gusta y también comentarios en los que sus fans le expresan felicitaciones y buenos deseos a la pareja.

Famosos como Héctor Suárez Gomís, Andrea Legarreta, Christian Chávez, Melissa López, integrante de JNS, amigos de la pareja, no dudan en expresarles lo contentos que están porque pronto nacerá su bebé.

A mediados de septiembre Dulce María dio a conocer en una publicación de Instagram que tendrá una niña y también confesó que aún no se deciden su esposo y ella qué nombre le pondrán.

Mi bebé no tiene nombre aún, la verdad es que es una de las cosas más difíciles, lo que sí les puedo decir es que definitivo, Roberta no se va a llamar. Nunca, ninguna de mis hijas, Roberta es un nombre muy bonito, pero no se va a llamar así", expresó también.