Dulce María ignorada por RBD al decirle no al reencuentro que hubo

Dulce María de 35 años de edad, tiene a todo mundo hablando de ella, esto después de que se diera a conocer que supuestamente los RBD no le hablan, esto después de que la chica dijera no al reencuentro de la agrupación, pues ella estaba más enfocada en ser madre que ir a los ensayos de la agrupación.

Fue en el programa De Primera Mano, donde Dulce María se sinceró, pues la cantante dijo en lo que parece una nota de voz de diez minutos, las razones por las cuales no podría formar parte del reencuentro, lo que provocó que ninguno de sus ex compañeros, le diera el apoyo que ella esperaba, pues al parecer solo la ignoraron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La última vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mande un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó, dijo Dulce María de sus compañeros Anahí, Maite Perroni, Chriatian Chávez y Christopher Uckermann.

Leer más: A dos meses de ser mamá, Dulce María aparece en body negro para una revista en Eslovenia

Otra de las cosas que recalcó Dulce María es que en realidad no se arrepiente de haberle dicho no al reencuentro, pues al parecer ya le había dicho que no a otros proyectos, por lo que muy firme siguió defendiendo sus ideales, pero eso no es todo, ya que se pudo haber contagiado al igual que Anahí.

Justo era mi miedo y todo lo que yo defendí y que me costó mucho trabajo decir que 'no' por mi embarazo, por la pandemia y ves que Annie se contagió y contagió a su familia y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso yo no quería, dijo Dulce María en la entrevista.

Tras las declaraciones de Dulce María sus fans lejos de ignorarla la apoyaron en su decisión de estar al pendiente de su embarazo, por lo que uno que otro se le fue encima al resto de sus compañeros quienes no le dieron el apoyo que esperaba.

"Exactamente primero su hija su familia y después lo demás asi es mi #dulcemaria", "Yo apoyo 100% a Dulce ni por todo el dinero del mundo vale la pena arriesgar su vida y la de su bebé, en cuanto a lo de Anahí no vi nada malo en el comentario solo lo que Anahí ya había aclarado lo puso como un ejemplo, no hayan como tirarle hate a Dulce, pero aquí estamos su ejército para defenderla", escribieron en redes.

Recordemos que han salido varias versiones por parte de los otros RBD del porqué Dulce María no se quiso sumar al proyecto, además se habló de las supuestas indirectas que Maite Perroni lanzó a su compañera en redes sociales, aunque los fans de la también actriz de inmediato la justificaron, pues no querían escándalos de ningún tipo.

Leer más: Dulce María y la fuerte crisis que vivió tras la separación de RBD

Cabe mencionar que Poncho Herrera no se quiso sumar al proyecto, pues ahora está muy enfocado en su carrera como actor, aunque algunos internautas han comentado que al artista jamás le gustó formar parte de la agrupación.

Rocha Moya le mintió a los universitarios al prometer lo que no cumplirá

Suscríbete aquí a Disney Plus