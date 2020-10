Dulce María luce en todo su esplendor su baby bump, en la etapa final de su embarazo

Dulce María se encuentra en los últimos meses de su embarazo, tanto ella como sus miles de seguidores, esperan con ansias la llegada de su primogénita. Recientemente en su feed de Instagram enterneció a sus fans al compartir unas fotografías donde luce en todo su esplendor su baby bump, "Esperándote mi bebita", expresó la cantante y actriz, quien formará para de la agrupación RBD.

En uno de los post donde mostró su bello baby bump, Dulce María mencionó que con su embarazo era "casi como una luna llena, porque todavía nos falta crecer un poquito más". La RBD manifestó que publicaba esta foto para seguir compartiendo con sus fans este momento único en su vida: "celebrando y honrando la vida".

"Linda", "te amo más y exploto, están preciosas", "hermosa", "estás radiante", "felicidades querida Dulce", "te amo con todo mi corazón, eres luz mi amor ❤️", "muchas bendiciones", "estoy muy feliz de poder ver el desarrollo de esta barriga, gracias por no dejarnos fuera de esta hermosa etapa de tu vida", "hermosa luna rellena de amor", "preciosa", "estoy muriendo de amor te ves hermosa", son algunos de los comentarios que recibió Dulce María en las publicaciones donde mostraba su baby bump.

Por otra parte, RBD tendrá su esperado reencuentro en los escenarios el próximo 26 de diciembre con el show live streaming "Ser o parecer". Cabe mencionar que en este concierto virtual estarán cuatro de los seis integrantes de esta recordada agrupación que surgió de la telenovela juvenil "Rebelde": Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Con respecto a Dulce María y Poncho Herrera, no formarán parte de este tributo a la generación RBD por diversos motivos.

"Te invitamos a ser parte de la unión virtual más grande de la historia. Después de 12 años, nos uniremos en un concierto con cientos de miles de corazones en más de 20 países, para hacer vibrar al planeta tierra con la fuerza de dos generaciones juntas", se lee en la página de internet que se creo para estar dando a conocer todos los pormenores de este show live streaming de RBD.

Dulce María llevó a cabo anteriormente un Instagram Live donde explicó los motivos por los cuales no estará en el reencuentro de RBD. "a mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos, pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto".

En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100 por ciento, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir: 'bueno, ok'.