Dulce María molesta con el community manager de RBD, por desairarla y solo alabar el trabajo de Anahí

Este fin de semana las cantantes Dulce María y Anahí, de manera separada, rindieron un emotivo homenaje a la generación RBD, agrupación musical que surgió de la telenovela juvenil "Rebelde", la cual protagonizaron junto a sus amigos Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez.

A través de su cuenta en Twitter, Dulce María expresó su molestia en contra del community manager de las redes sociales de RBD, por haberla desairado y solo alabar el trabajo de Anahí. ¿Qué fue lo que ocurrió?

El pasado viernes, Dulce María se presentó en la Arena Ciudad de México, como parte de la gira "2000s Pop Tour", donde además de cantar temas de su carrera como solista, interpretó varios temas de RBD: "Solo quédate en silencio", "Este corazón", "Aún hay algo" y "Tras de mí". Cabe mencionar, que para su performance usó un vestido blanco y un saco rojo, un guiño a su personaje de "Roberta" en la telenovela "Rebelde".

"Nostalgia y emoción total", expresó en sus redes sociales. "Más de 25 mil personas cantando juntos todas estas canciones que me llenan el alma y me trae recuerdos tan intensos. No podría dejar de hacerles esta sorpresa, están en mi corazón y siempre los llevo conmigo. Toda una generación y si, aún yo sigo aquí, aún hay un chingo de amor, los amo y nos vemos pronto ❤️❤️❤️".

Al día siguiente, en la Arena Ciudad de México, la reguetonera colombiana Karol G llevó a cabo un concierto como parte de su gira "Bichota Tour Reloaded", donde tuvo como invitada especial a Anahí. Juntas evocaron a la generación RBD al cantar "Sálvame".

Anahí y Karol G cantaron "Sálvame".

En las redes sociales de RBD, se compartieron videos del regreso de Anahí a los escenarios, tras 11 años de ausencia, gracias a la invitación de Karol G. Sin embargo, la persona que administra dichas redes, no publicó nada sobre el gran show de Dulce María en el "2000s Pop Tour", lo que provocó su molestia.

El mensaje de Dulce María al community manager de RBD.

En Twitter expresó, "lástima que no sé quién maneja las redes de RBD, pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación Rebelde y de los 2000, en fin, gracias a las más de 25 mil personas que recordaron y cantaron con nosotros".

Unas horas después del reclamo de Dulce María, en las redes sociales de RBD se postearon unos videos de su presentación en el "2000s Pop Tour".

"Nuestra querida Dulce María rompiendo el escenario del '2000s Pop Tour' con los himnos de RBD".