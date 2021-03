Dulce María muestra por primera vez el rostro de su hija María Paula

México.- Para la cantante Dulce María y el productor Paco Álvarez han sido momentos llenos de amor y felicidad, hace tres meses nació la pequeñita María Paula y hasta hoy comparten la primera fotografía de su rostro, causando gran ternura entre sus seguidores y recibiendo lindos comentarios.

Fue el pasado 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando la cantante de música pop compartió a través de su cuenta oficial en Instagram la primera fotografía de su bebita, a quien vemos vistiendo un vestido gris, medias blancas y una tiara color lavanda, mientras su madre luce un vestido a juego, pero con estampado de flores y corte asimétrico.

Dulce María se refirió a la conmemoración de dicha fecha escribiendo un extenso mensaje dedicado a su hija en el que expresa que quiere un mundo en donde respeten sus derechos, su voz sea escuchada y sus ideas tomadas en cuenta y en serio, añorando que llegue el día en el que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras.

"Porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte. Porque haya más empatía, porque tengamos igualdad de oportunidades y salarios, donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo", agrega también en el mensaje.

La también actriz, de 35 años, también continúa explicando que quiere un mundo en el que pueda decir lo que piensa y ser quien eres no sea motivo de intolerancia y odio, un mundo donde no tenga miedo por alzar la voz, donde no exista violencia física, psicológica, familiar, laborar ni digital, mensaje que causa gran impacto entre sus seguidoras.

"Deseo para ti y para todas las mujeres que puedas ser libre, que tengas una Tribu de mujeres que se abracen, se cuiden y no te traicionen, que encuentres en el camino amigos, maestros y compañeros que te respeten y vean lo fuerte y valiosa que eres y se atrevan a volar contigo. Deseo para nosotras justicia, igualdad, respeto, libertad, amor y vida", finaliza Dulce María en su mensaje.

Un millón y 200 mil reproducciones logró alcanzar la publicación de Dulce María, recibiendo también bastantes comentarios con respecto a su empoderado mensaje hacia otras mujeres, aplaudiendo que abra su corazón, se exprese de esta manera y logre un cambio entre otras mujeres.

La bebé de Dulce María, María Paula, nació el pasado 03 de diciembre de 2020 en la Ciudad de México, durante los tres meses que han pasado desde aquel momento, había preferido mantener en secreto su identidad hasta ahora, impactando a todos sus seguidores con la publicación en la que por fin conocen a su primogénita.

