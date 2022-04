Dulce María regresa a los escenarios junto al cantante Beret, en un concierto en la Ciudad de México

¡La espera ha terminado! La cantante y actriz mexicana Dulce María regresa a los escenarios, luego de la pandemia y de haberse convertido en mamá, fruto de su matrimonio con el cantautor y director de cine Paco Álvarez.

La integrante de la aclamada banda musical RBD, estará como invitada especial en el concierto del cantante español Beret, que tendrá lugar el jueves 7 de abril, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Dicho show, se llevará a cabo como parte del "Prisma Tour" del intérprete originario de Sevilla, España.

Beret y Dulce María compartirán con el público, un dueto que han seleccionado en conjunto. Sin duda alguna, será un momento excepcional para ambos artistas, sobre todo para Dulce María, quien tras un par de años fuera de los escenarios, está más lista para cautivar al público, ahora que los espectáculos han regresado poco a poco a nuestro país. En sus redes sociales expresó:

Será mi primera vez en el escenario después de la pandemia, el embarazo, post parto, etc, así que estoy muy nerviosa, pero muy feliz y agradecida, de poder compartir el escenario con un artista que tanto admiro.

Cabe destacar que Dulce María ocupa el top 10 de las cantantes mexicanas con más oyentes mensuales en Spotify y además, fue anunciada como parte de la gira "2000's Pop Tour", que empieza el próximo mes de junio.

Su carrera solista sigue creciendo como la espuma, sorprendiendo a sus miles de fans con lanzamientos autorales, proyectos internacionales y grandes colaboraciones. Su más reciente álbum de estudio, "Origen", ha recibido más de 20 premios internacionales en categorías como mejor video musical, mejor canción y mejor dirección, en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Eslovaquia, Chile, Japón y Bélgica.

Por otra parte, en febrero pasado, Dulce María se sumó al remix de la canción brasileña "Barbie" junto a Farina, Rebecca y Mc Danny.

El anuncio del featuring se dio a conocer a través de redes sociales, con una ilustración oficial del sencillo, La estética, al igual que la original, es toda rosa y está basada en el universo de la muñeca más famosa del mundo, con una composición que habla de la fuerza de la mujer, las artistas representan la nueva versión de la Barbie, más actual y empoderada.

Sobre este proyecto, totalmente distinto a lo que había estado haciendo, la cantante mexicana manifestó que grabar dicho remix fue increíble, ya que disfruta mucho de la música brasileña.

"El primer estilo musical que escuché al llegar allá y que me enamoré, fue el funk, ahora que Rebecca me invitó a grabar una nueva versión de 'Barbie', que ya es un éxito en su país, me sentí muy honrada y me divertí mucho poniendo voz a esta canción tan original y con tres mujeres increíbles".

El remix de "Barbie" mezcla el portugués y español, y hace referencia a Anitta y los 40 ladrones de Ali Baba.