Dulce María revela lo peor que vivió en su etapa en RBD

Dulce María obtuvo gran fama tras su participación en la telenovela juvenil RBD, que posteriormente dio origen al grupo musical del mismo nombre. A casi 15 años del estreno de este melodrama musical producido por Pedro Damián, la cantante y actriz cuenta la parte fea que vivió en esta importante etapa de su trayectoria artística.

En una entrevista con Jorge "El Burro" Van Rankin para el programa Hoy, Dulce María comentó que no todo era color de rosa, pese a tener gran éxito en realidad se sentía bastante sola. "Fue algo muy fuerte, más allá de creerme mucho, fue un boom en mi carrera, en un momento de vida en el que te conocía todo el mundo, pero emocionalmente era mucha soledad".

La actriz resaltó que lo que más lamenta de esa etapa de gran fama a nivel internacional, es el hecho de que no podía ir a su casa ni mucho menos tener una vida normal. Aunque entró en un momento de depresión, tenía que salir al escenario con la mejor sonrisa posible, no importaba si era fingida.

Si te estabas deprimiendo tenías que salir al escenario, hacer las cosas, no había forma, tenías que ser fuerte, o ser fuerte.

"Escribía mucho, era mi forma de desahogarme, de entender qué estaba pasando conmigo, de no perder lo que yo soy, lo que yo quería".

Dulce también contó que tras terminar RBD tuvo una crisis ya que no tuvo el momento de procesar el final de todo esto. "Cuando terminó el grupo, yo realmente hice 'Verano de amor' (2009), que fue una novela que hice con Pedro Damián. Tuvimos el último concierto en Madrid y me regresé directo a grabar a Veracruz la novela. Entonces, fue muy fuerte, porque para mí como que no hubo ese duelo que necesitaba, pero son tantas cosas que se mueven y que cambian en tu vida que, ya terminando la novela, me entró como una crisis ‘quiero estar en mi casa, quiero ver a mi familia, quiero estar acostada'".

Llegaba de gira y llegaba a llorar a mi casa, la veía y me tenía que ir a las cinco horas.

Añoraba tanto una vida normal, que en una etapa también solo pensaba en desconectarse del mundo. Mientras se daba un respiro, Dulce María continuó escribiendo y esas canciones sirvieron para lanzarse como cantante solista.

Actualmente la cantante y actriz prepara su boda soñada con el cineasta Paco Álvarez; en sus redes sociales ha compartido algunos detalles de los preparativos para este día tan importante.