Dulce María rompe el silencio y cuenta el por qué no estará en el reencuentro de RBD

Las plegarias de los fans de RBD fueron escuchadas y el próximo 26 de diciembre a las 5:00 pm, hora de la Ciudad de México, la agrupación llevará a cabo un show live streaming llamado "Ser o parecer". Dicho concierto virtual contará con la participación de cuatro de sus seis integrantes; lamentablemente Dulce María y Poncho Herrera no formarán parte de este proyecto. Aunque muchos lo llaman un reencuentro, de acuerdo con sus integrantes se trata de un tributo a esta grandiosa era que vivieron.

"Te invitamos a ser parte de la unión virtual más grande de la historia. Después de 12 años, nos uniremos en un concierto con cientos de miles de corazones en más de 20 países, para hacer vibrar al planeta tierra con la fuerza de dos generaciones juntas", se lee en la página de internet que se creo para estar dando a conocer todos los pormenores de este show live streaming de RBD.

Dulce María revela el por qué no estará en el reencuentro de RBD

Dulce María llevó a cabo este fin de semana un Instagram Live, donde contó los motivos por los cuales no formará parte del esperado reencuentro (o tributo) de RBD en un concierto. La maternidad es una de las principales razones por las que la actriz y cantante no estará en el show "Ser o parecer". Quien interpretara a "Roberta" en aquella telenovela juvenil comentó: "a mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más".

Dulce María se encuentra en la etapa final de su embarazo; de acuerdo con sus doctores su bebé podría nacer entre diciembre y enero. "Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos. Pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto".

Yo claro que iba a ser parte y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto.

La cantante mencionó que otro de los motivos por los que no estará en este reencuentro de RBD, es la actual pandemia que se vive. "En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100 por ciento, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir: 'bueno, ok'".

Realmente hay que seguir cuidándonos. Conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo, y claro que le pido muchísimo a Dios que todo salga bien, pero realmente es eso, mi cabeza está en lograr dormir bien, lograr comer bien, tratar de estar lo mejor posible y lo más sana posible, física y mentalmente para que mi bebé crezca sana.

La ex RBD fue muy clara al decir en su Instagram Live: "ahorita estoy formando una familia, estoy viviendo una etapa muy especial que no puedo posponer ni puedo adelantar, es la que estoy viviendo ahorita y ese ser depende completamente de mí, de mi estabilidad y de mi salud".

Hace unos días, Christian Chávez realizó un live en su cuenta de Instagram donde reveló el por qué Poncho Herrera tampoco estará en el reencuentro de RBD. "Todos sabemos que a Poncho nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo, y Dulce, íbamos a pasar el evento hasta el próximo año, a marzo, pero ella dijo que iba a estar en lactancia y no se quería comprometer y bueno, creo que eso es algo muy respetable. Nosotros no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacer un tributo porque acuérdense que esto es un tributo a RBD, no es un reencuentro porque para serlo tendríamos que estar los seis".