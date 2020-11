Dulce María sorprende a sus fans con nueva música, tras rechazar el reencuentro con RBD

Dulce María entristeció a los fans de RBD al no participar en el show live streaming que la agrupación musical que surgió de la telenovela juvenil "Rebelde", tendrá el próximo 26 de diciembre. Tampoco participará Poncho Herrera, solo cuatro de sus seis integrantes estarán en este reencuentro. Sin embargo, ahora la cantante los ha sorprendido y alegrado a la vez al anunciar nueva música.

La tarde este martes Dulce María compartió un adelanto de su nueva música. Junto a un video en el que se pueden observar varias imágenes de su carrera artística, la ex RBD confesó: "durante años he entregado mi corazón, mi tiempo y todo lo que soy en el escenario, interpretando o contando historias de alguien más, necesitaba hacer una pausa y recordar por qué comenzó este viaje, necesitaba reencontrarme y rescatar mis sueños, contar mis historias, necesitaba regresar al origen".

Aunque la mayoría de sus fanáticos han celebrado la noticia y felicitado a la artista por esta decisión, es importante destacar que algunos de ellos aún le siguen pidiendo que forme parte del esperado show que Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez brindarán este 26 de diciembre para recordar su paso por RBD. El show live streamig ha sido llamado "Ser o parecer".

"Te invitamos a ser parte de la unión virtual más grande de la historia. Después de 12 años, nos uniremos en un concierto con cientos de miles de corazones en más de 20 países, para hacer vibrar al planeta tierra con la fuerza de dos generaciones juntas", se lee en la página de internet que se creo para estar dando a conocer todos los pormenores de este reencuentro de RBD.

A principios del pasado mes de octubre, Dulce María llevó a cabo un Instagram Live donde explicó los motivos por los cuales no estará en el reencuentro de RBD. "a mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos, pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto".

En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100 por ciento, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir: 'bueno, ok'.