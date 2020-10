Dulce María y la fuerte crisis que vivió tras la separación de RBD

RBD tendrá su esperado reencuentro en los escenarios el próximo 26 de diciembre con el show live streaming "Ser o parecer". Cabe mencionar que en este concierto virtual estarán cuatro de los seis integrantes de esta recordada agrupación que surgió de la telenovela juvenil "Rebelde": Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Con respecto a Dulce María y Poncho Herrera, no formarán parte de este tributo a la generación RBD por diversos motivos.

Ante esto, cabe recordar que el año pasado Dulce María confesó en una entrevista con el conductor de televisión Jorge "El Burro" Van Rankin, haber vivido una fuerte crisis tras la separación de RBD. La actriz y cantante mencionó que lo malo del éxito que tenían, era no poder tener una vida normal. "Fue algo muy fuerte, mas allá de creerme mucho, fue un boom en mi carrera, en un momento de vida en el que te conocía todo el mundo, pero emocionalmente era mucha soledad".

Dulce María contó que al sufrir depresión o tristeza durante esta etapa de RBD: "tenías que salir al escenario, hacer las cosas, no había forma, tenías que ser fuerte o ser fuerte. Escribía mucho, era mi forma de desahogarme, de entender qué estaba pasando conmigo, de no perder lo que yo soy, lo que yo quería".

Fue en agosto de 2008 cuando RBD anunció su separación, explicando que era tiempo de que los integrantes crecieran por separado, pero antes lanzaron un disco recopilatorio titulado "Best of RBD" y concluyeron con su última gira mundial en España el 21 de diciembre de 2008 en el Palacio de los Deportes de la comunidad de Madrid. A su regreso a nuestro país Dulce María volvió a Veracruz, para comenzar las grabaciones de la telenovela "Verano de amor".

Fue muy fuerte porque para mí no hubo ese duelo que necesitaba pero son tantas cosas que se mueven, tantas cosas que cambian en tu vida que terminando la novela, me entró una crisis: 'quiero estar en mi casa, quiero ver a mi familia, quiero estar acostada'.

La actriz quien en unos meses más se convertirá en mamá, mencionó en aquella entrevista que en ese momento se dio cuenta que algo no estaba bien. Tenía sus planes de grabar un álbum como solista, sin embargo, la ex RBD veía con nostalgia su casa y para ella era difícil tener que irse de viaje una vez más, después de todos los compromisos que cumplió al ser parte de esta exitosa agrupación.

Por otra parte, este fin de semana Dulce María llevó a cabo un Instagram Live donde explicó los motivos por los cuales no estará en el reencuentro de RBD. "a mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos, pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto".

En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100 por ciento, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir: 'bueno, ok'.