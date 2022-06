Dulce cuenta cómo era la relación de Yrma Lydya con su esposo Jesús "N", el presunto feminicida

En una entrevista para la revista TVNotas, la cantante mexicana Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, habló sobre cómo era la relación que tenía Yrma Lydya con su esposo Jesús "N", el presunto responsable de su muerte. "No lo podía creer, cuando me mandaron la nota, dije: 'no puede ser', no puedes comprender qué fue lo que pasó", manifestó la también actriz.

La cantante de música mexicana Yrma Lydya, fue asesinada a balazos la semana pasada en un restaurante de comida japonesa en la Ciudad de México. El abogado Jesús "N", su esposo y 58 años menor que ella, fue detenido en el lugar de los hechos como el presunto feminicida. Se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte en la CDMX.

Dulce e Yrma Lydya se conocieron en GranDiosas, gira musical en la que también participan Alicia Villarreal, María Conchita Alonso y otras más.

Según Dulce, la fallecida cantante le dijo que Jesús "N" no era su esposo, "que él la presentaba de esa manera, porque era una forma de protegerla de los depredadores".

Asimismo, contó que si veía contenta a Yrma en esta relación. "Una ocasión nos fuimos a cenar juntos todo el equipo (de GranDiosas), ahí conocí al señor y se veía con mucha seguridad en sí mismo, imponente, me dio la impresión de que sí se llevaban bien, pero ahora sí que uno solo ve las cosas por fuera".

Para Dulce resultó raro que Yrma Lydya de 21 años de edad, estuviera con un hombre de 79 años, "creo que ella tenía que disfrutar su etapa (de juventud) con gente de su edad".

La cantante manifestó que tanto ella como sus compañeras de GranDiosas, están impactadas y tristes por lo ocurrido, "porque era una vida que empezaba, que lástima que este señor haya tomado esa decisión tan terrible de quitarle la vida".

De acuerdo con información de las autoridades correspondientes y de varios medios de comunicación, la tarde del pasado jueves, Jesús "N", llegó al restaurante Suntory, ubicado en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en compañía de dos personas y se dirigieron a unos de los privados para comer.

Momentos después, arribó a este sitio su esposa Yrma Lydya Gamboa. Se dice que tuvieron una discusión, cuando de pronto, Jesús "N" sacó una pistola y disparó en contra de la cantante en tres ocasiones.