Dulce es talla uno y demuestra a Maribel Guardia que no exagera con el gimnasio ni las dietas

La cantante Dulce de 66 años años, destronó por completo a su amiga Maribel Guardia, de 62, esto después de que se hiciera presente en el programa De Primera Mano, donde habló del show de Grandiosas, del cual es parte desde hace tiempo y habló de las fechas que tienen destinadas para estos meses.

Como era de esperarse, los conductores del programa de espectáculos, no dejaron de notar que Dulce se miraba espectacular con el outfit que llevó, pues le adornaba muy bien su figura, por lo cual le preguntaron cuáles eran sus medidas, por lo que de inmediato dijo que es talla uno de pantalón impactando a todos.

Y es que la intérprete de Déjame Volver Contigo y Aún lo Amo, dijo no ser una mujer de gym, pero si cuida lo que come, además mantenerse muy activa durante varias décadas le han dado esa figura bien conservada, pues además está muy orgullosa con la edad que tiene, haciendo que su público la admire aún más.

"Tengo 66 años y soy feliz con mi edad, soy abuela, soy mamá yo no me cuidó de nada yo me acabo de comprar un litro de nata así grandote y me la como", dijo la cantante mexicana quien se da el gusto de comer sin tener que perder esa imagen tan atractiva que tiene.

"Muchos admiramos a Maribel guarda a su edad pero dulce más grande que ella woooa mamasita", "Guapísima quiero verme así a los 66, con esa actitud positiva", "Dulce es verdaderamente impresionante... pasan los años y cada vez canta mejor!", "No conocía a la Señora. Estoy impactada. La busqué después de ver la reacción de la vocal coach Ceci Dover.

La señora Dulce es increíble. Potencia, interpretación, presencia", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que Dulce siempre ha dejado a todos impactados son por las anécdotas que tuvo junto a cantantes de primer nivel que la apoyaron en su carrera, como José José, y Juan Gabriel a quienes les sigue dedicando honores cada que se presenta en un show, pues siempre ha estado agradecida por creer en ella.

