Dulce habla sobre la supuesta separación de Angélica Rivera

Mucho se ha dicho sobre la supuesta novia del expresidente Enrique Peña Nieto y es que desde que se le vio con la bella mujer en Madrid, España los medios han tratado de buscar mas información sobre el supuesto romance.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera/Agencia Reforma

Es por eso que el programa Despierta América buscó a la cantante Dulce, amiga de Angélica Rivera, para preguntarle sobre que opina del supuesto amorío y separación por lo que respondió lo siguiente.

"Que goce su lana y que se olvide de lo demás que importa a mi no me importaría digo yo creo que todas las relaciones tienen su ciclo no y pues es una mujer que la vimos trabajar muy duro toda la vida como actriz....", dijo Dulce.

Recordemos que la exprimera dama podría regresar a la pantalla chica este año, aunque se desconoce la fecha, pues los rumores sobre su regreso son cada vez más fuertes, incluso se dijo que se haría una serie, pero fue después fue desmentido.

¿Quién es la supuesta novia de Peña Nieto?

La joven rubia modelo es de origen mexicano y tiene 31 años de edad. En el 2017 Tania fue parte del especial "Quién es más sexy", en ese entonces declaró que sus pasiones son el pilates, la yoga y el mundo de la moda.

Tania tiene más de 100 mil seguidores en Instagram y estuvo relacionada sentimentalmente con Bobby Domínguez.