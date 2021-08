¿Dulce venganza? La carta que Geraldine Bazán envió a El Vaticano para estropear boda de Irina Baeva

Aunque Gabriel Soto y Geraldine Bazán firmaron el divorcio en octubre de 2018, su matrimonio religioso no ha sido anulado. El año pasado el galán de telenovelas le entregó el anillo de compromiso a su novia la actriz rusa Irina Baeva, con quien supuestamente le fue infiel a la madre de sus hijas.

Mucho se ha dicho que aunque Irina Baeva tiene el sueño de caminar hacia el altar con vestido blanco, esto no sería posible pues ante la iglesia católica Gabriel Soto sigue casado con Geraldine Bazán. En una entrevista para el show "Suelta la sopa" de Telemundo, el sacerdote José de Jesús Aguilar, el mismo que ofició la boda religiosa de los actores en el 2016, explicó que el protagonista de telenovelas no puede casarse por esta vía con Irina.

"Cuando el matrimonio se ha dado ya totalmente válido, aunque las dos personas quieren después anularlo no se puede hacer porque están casados, no se trata simplemente de un acuerdo, se trata de un sacramento donde se hizo un juramento ante a Dios".

En el caso del catolicismo, el divorcio no se reconoce pues es un trámite de la ley civil, en este sentido, el matrimonio católico solo admite la anulación, es decir, declarar que nunca existió. "No hay nada que pueda disolver el matrimonio después de que ya se haya realizado, nada", dejó muy en claro el sacerdote José de Jesús Aguilar.

Gabriel Soto e Irina Baeva no han revelado la fecha de su boda. Foto: Instagram @gabrielsoto

Al parecer Geraldine Bazán no se quedó de brazos cruzados y sacó un as bajo la manga para que su ex esposo, no contraiga matrimonio religioso con la mujer que presuntamente se metió en su matrimonio. De acuerdo con el canal de YouTube "El Borlote", la actriz mexicana habría enviado una carta a El Vaticano, para que no anulen su matrimonio con Gabriel Soto.

"El padre de sus hijas no podrá volverse a casar ante la iglesia, como lo anhelaba la también modelo rusa, a decir verdad, la jugada de Geraldine le favoreció Gabriel, pues a él no se le veía muy entusiasmado con la idea de volverse a casar por la iglesia, ya que ni en la primera ocasión lo quería hacer".

Fue en el 2016 fue cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto contrajeron nupcias ante Dios y al final el sacerdote expresó:"lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre". Según "El Borlote" de ahí se agarró la actriz y usó sus contactos, al padre que los casó, "para entregar una misiva a El Vaticano y pedirles que ante Dios siga siendo Gabriel su esposo".

Un supuesto amigo de Gabriel Soto manifestó, aparentemente, que aunque estaba muy enamorado de Irina Baeva, no quería casarse no por el civil ni por la iglesia, pues no creía en el matrimonio y prefería la unión libre para así, tener menos compromisos.

Leer más: "¿Por qué pone eso, todo esta bien?", el mensaje de Don Vicente Fernández que ha preocupado a sus fans