¡Dulce venganza! Taylor Swift presenta contrademanda a quienes la acusan de plagio

Ni Taylor Swift ni su equipo de abogados se han quedado con los brazos cruzados ante la demanda por plagio impuesta hacia la cantante, pues ahora presentaron una contrademanda a manera de venganza.

Fue el parque de atracciones ‘Evermore Park’ quienes a inicios de mes denunciaron a Taylor Swift por plagiar el nombre para su nuevo álbum ‘evermore’. Los propietarios afirman que el reciente lanzamiento homónimo les ha perjudicado al generar confusión e impedir que el parque aparezca en búsquedas de Google.

La cantante, ni lenta ni perezosa, presentó una demanda en contra del mismo parque, esta por el uso ilegal de sus canciones dentro de las instalaciones, sin tener un permiso o consentimiento por parte de su equipo.

Y es que aunque recientemente el escándalo por la demanda salió a la luz, el parque no es desconocido por Taylor Swift ni sus abogados, pues ya desde 2019 habían hecho la misma petición de cesar el uso de canciones como ‘Bad Blood, ‘You Belong With Me’, o ‘Love Story’, misma a la que los propietarios de ‘Evermore Park’ se abstuvieron.

Lo que Taylor Swift pedía hace cerca de tres años, era el pago de 2 mil dólares trimestrales, de lo contrario, dejar de utilizar su repertorio musical a través de los megáfonos que se encuentran dentro del parque. Si bien los dueño de ‘Evermore Park’ no respondieron a la petición, ésta no procedió a demanda hasta hace poco, cuando los abogados de la cantante sacaron el as bajo la manga en respuesta a la reciente denuncia del parque.

Propietarios de ‘Evermore Park’, molestos por el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift bajo el nombre de ‘evermore’, señalaron que este creaba confusión al hacer que fanáticos pensaran que al parque y el disco tenían relación, a la vez que la explosiva cantidad de resultados de búsqueda en Google opacan e imposibilitan a potenciales nuevos visitantes a encontrarlos.

Además, la demanda menciona también que bajo la marca registrada de ‘Evermore’ ellos ya tenían mercancía oficial del parque y canciones que son interpretadas en las atracciones, por lo que solicitaron una cuantiosa indemnización y el cambio del nombre al álbum musical.

Les salió ‘el tiro por la culata’

En su momento, los abogados de Taylor Swift declararon que no hay manera en que el parque y el álbum pudieran ser confundidos, ya que los sectores de mercado objetivo son completamente distintos, además de que el tener el mismo nombre les beneficia opuesto a afectarles.

Pero no quedó ahí, pues se prepararon muy bien y trajeron sobre la mesa la infracción a derechos de autor que el parque había cometido incluso antes de demandar a Taylor Swift por lo mismo.

Como se mencionó, los propietarios de ‘Evermore Park’ se habían negado a pagar a la cantante de ‘willow’ la cantidad que solicitaba, por lo que ahora el caso se llevó a lo legal, y piden no solo el pago por los daños, sino que cesen por completo de utilizar las canciones a través de los megáfonos de las instalaciones, y que tampoco sean cantadas por artistas en espectáculos en vivo.

La severa lucha de Taylor Swift por derechos de autor

No es ninguna rareza que parques de atracciones hagan uso de canciones populares para animar el ambiente a los visitantes, pero ha sido la demanda lo que hizo enfurecer a Swift al grado de hacer uso de sus derechos de autor.

En el pasado, la cantante se había mostrado severa ante el tema del copyright. Muy sonado es el caso de la batalla contra Spotify, pues ella había retirado hace años su repertorio debido a que la plataforma de streaming no pagaba a los artistas por los meses de prueba gratis, aunque tiempo después llegó a un acuerdo y su música ya está disponible de nuevo.

Actualmente, se encuentra en un proceso de regrabar todas sus canciones antiguas para recuperar sus derechos, luego que el manager y productor ejecutivo Scooter Braun se adueñara de toda su música y recibiera grandes cantidades de dinero a costas de Taylor Swift.