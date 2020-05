Dulce y el infierno que vivió al ser suegra de Giovanni Medina, ex de Ninel Conde

No solo Ninel Conde ha tenido problemas con Giovanni Medina, ya que otra mujer del espectáculo los tuvo, pero no por haber sido su pareja, sino su suegra, se trata de la cantante Dulce, quien no puede ver al empresario por todo el daño que le hizo a su hija cuando ellos eran novios.

Se trata de Romina Marcoli, hija de la cantante Dulce quien tuvo un noviazgo con el empresario, pero terminó con él en 2012, ya que Giovanni comenzó a portarse de manera agresiva con la joven, cuando se ganó su confianza, por lo cual la chica tuvo que irse a Europa por ordenes de su madre, quién jamás confió en él, ya que aseguró que Giovanni la pudo haber lastimado físicamente.

Dulce furiosa con Giovanni Medina

En varias entrevistas del pasado la artista señaló que Giovanni jamás contó con una identificación oficial dentro de sus pertenecías, cosa que le preocupaba por la seguridad de su hija, además recalcó que solo quería fama y codearse con el mundo del espectáculo, por lo que fue tachado de ventajista por la misma interprete de Hielo.

"Lo conocí y es un muchacho que está buscando la fama, quiere ser famoso él Luis Miguel, ¿me entiendes? y le gusta el medio artístico, le gusta codearse con los artistas, viene de una extracción muy humilde como ya lo vieron", dijo Dulce en 2014 para un programa de televisión.

Ninel Conde debe abrir los ojos

Aunque Dulce se quitó un peso de encima tras convertirse en suegra de Giovanni en aquellos años, ella ha estado enterada del zafarrancho que enfrenta Ninel Conde, debido a que el hombre no la deja ver a su hijo desde hace algunos meses.

Yo estoy segura de que Ninel está sufriendo, que lo natural es que el niño este con su mamá y que el papá lo pueda visitar, pero lo que debe ser es que el niño esté con su mamá, dijo Dulce furiosa tras el pleito entre ambas figuras publicas.

José José la descubrió

Cabe mencionar que Dulce de 64 años es una de las mujeres más populares de la balada romántica y fue descubierta por el príncipe de la canción, José José en la decada de los 70's a quien ha llamado en más de una ocasión su padrino.

Te puede interesar:

Quién es Giovanni Medina pareja de Ninel Conde

Ellos han sido las parejas sentimentales en la vida de Ninel Conde

El tiempo no perdona, el fuerte tema de Luis Ángel 'El Flaco' para las madres

Atacan a Anel Noreña por aparecer sin maquillaje "Hoy"; luce irreconocible