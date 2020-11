Duras críticas al novio de Ester Expósito, Alejandro Speitzer por vestirse de mujer

El novio de Ester Expósito, Alejandro Speitzer fue criticado duramente por posar vestido de mujer en Instagram.

El actor mexicano y novio de Ester Expósito, Alejandro Speitzer se ha convertido en uno de los rostros más seguidos en redes sociales.

El artista fue duramente criticado a raíz de un reportaje de foto en el que ha posado, entre otros atuendos, con un vestido de mujer para reivindicar la libertad de cada uno para ser quién quiera ser independientemente de su orientación sexual o género.

Alejandro Speitzer salió en la revista BadHombre, luciendo un vestido rosa con lunares negros y guantes de terciopelo gris. "Sin etiquetas" son las palabras de la imagen y es que el novio de Ester Expósito ha querido aprovechar la ocasión para reflexionar sobre el tema de la ropa no tiene que definir la identidad de género de alguien.

Sin embargo la imagen generó polémica entre muchos usuarios, entre ellos de la comunidad LGBT señalando que no sería prudente vestir a heterosexuales cisgénero con ropa que no utilizan día a día, solo para hacerlos encajar en un discurso que no los representa ni representa a la comunidad.

La aparición de Alejandro Speitzer en la portada de BadHombre, generó una revolución en las redes sociales, por su parte el actor no ha pronunciado nada al respecto.

Cabe señalar que incluso el cantante Harry Styles ha protagonizado en solitario la portada de Vogue con ropa de mujer, que también llegó a provocar críticas.