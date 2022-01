"Duro golpe al corazón", así despidió la primera generación de La Academia a Willy Gutiérrez (VIDEO)

Junto con su hija Lisset Gutiérrez Salazar creó la fundación "Por una vida que valga la pena recordar", donde apoyan a personas talentosas, pero que no tienen los recursos económicos y que tienen el interés real del canto.

Con respecto a esta iniciativa que tuvo, Wendolee comentó en sus redes sociales: "maestro por fin pudimos reunirnos y aunque no en las mejores circunstancias, usted sabe que es con todo el amor, gracias por guiarnos en una etapa donde los 14 estábamos tan vulnerables y llenos de sueños. Gracias Willy Gutiérrez, gracias por este reencuentro hermanos, los amo".

Nadia Yvonne expresó que cada una de las enseñanzas de Willy Gutiérrez , la acompañaran por siempre. "Tu gran experiencia, me empujo siempre a ser mejor, gracias", dijo Wendolee . Por su parte Miguel Ángel , quien ganó el tercer lugar de la primera generación, manifestó que siempre recordarán a su profesor por su forma de ser y su calidad humana.

Francisco Inzunza

