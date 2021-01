Dustin Diamond de Salvados por la Campana padece cáncer terminal

El actor Dustin Diamond de 44 años de edad tiene preocupados a todos sus fans en redes sociales, esto después de que ingresara a un hospital de Florida en Estados Unidos pues un enorme tumulto en la garganta no lo dejaba en paz, por lo que de inmediato acudió hacerse varios estudios los cuales no fueron lo que él esperaba.

Resulta que el actor nacido en San José, California, al parecer duró varios días hospitalizado los cuales dictaminaron que Dustin Diamond padece cáncer en fase 4, por lo que comenzó un tratamiento de quimioterapia de inmediato, es por eso que su representante se encargará de dar todo tipo de información relacionada con él.

De acuerdo con el mánager de Dustin Diamond el histrión quien fue popular por aparecer en la exitosa serie juvenil de los noventa Salvados por la Campana, donde interpretó a Screech Powers, donde no solo apareció en la serie original, sino en otras entregas donde siguió interpretando a su personaje a excepción del nuevo reboot en el cual no fue contemplado.

En redes sociales Dustin Diamond cuenta con más de doce mil seguidores contrario al resto de sus colegas de Salvados por la Campana y es que la fama del histrión no iba del todo bien en los últimos años, además su carrera se ha venido a pique debido a estos problemas, es por eso que te contaremos más acerca de los escándalos del histrión.

En 2014 Dustin Diamond fue arrestado por una pelea que tuvo en un bar de Wisconsin donde apuñaló a un hombre, esto según el mismo actor, porque un sujeto comenzó acosar a su chica, pero testigos mencionaron que fue ella quien inició con la pelea, lo que provocó el arresto del actor quien fue perdiendo crédito en Hollywood.

Pero eso no fue todo lo que cometió el actor, pues su carrera se vino más abajo cuando lanzó un libro titulado Behind The Bell, donde dijo cosas negativas de casi todo el resto de Salvados por la Campana, donde aseguró que sus colegas siempre lo hacían menos en la serie es por eso saco los trapitos del sol de sus colegas con quienes no se lleva nada bien.

A pesar de que Dustin Diamond habló de Mario López, este último nunca dejó de apoyarlo cuando su carrera estuvo llena de escándalos, por lo que algunas veces se les vio juntos, dejando en claro que no tenía ningún problema con él a pesar de haberlo atacado, pero al parecer Dustin Diamond siguió resentido con el resto del elenco.

Pero la cosa no paró ahí, pues Dustin Diamond se tuvo que enfrentar a otro golpe, se trató de un video intimo en el cual sale junto a dos mujeres, por lo que el actor tuvo que ingeniárselas para hablar sobre el polémico video el cual sigue afectando su carrera.

En redes sociales hay algunas fan page que siguen recordando los momentos más memorables de Dustin Diamond en Salvados por la Campana, donde más de uno de los fans de la serie recuerdan las icónicas palabras del chico quien para muchos era un dolor de cabeza por sus ocurrencias en la exitosa serie juvenil.

"Dustin, ¿estás bien? No publiques durante años y esta noche vas a hacer explotar mi feed", "Cualquier posibilidad de que te interese hacer un asado", "@dustindiamondofficial ¿Vas a tener alguna aparición de "autógrafo" y "foto opp" con un fan en Los Ángeles? ¡Vivo en Los Ángeles! He estado viendo "Saved by the Bell" desde que era niño", le escriben al actor.