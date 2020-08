Dwayne Johnson, "La Roca", es el actor mejor pagado de Hollywood por segundo año consecutivo

Estados Unidos.- Dwayne Johnson, también conocido como "La Roca", logró convertirse por segundo año consecutivo en el actor mejor pagado de Hollywood, según informes de la revista Forbes. El actor y exluchador profesional, de 48 años, recaudó 87.5 millones de dólares en el ciclo anual cerrado al final del mes de julio de 2020.

En la lista en donde se revelaron ganancias de estrellas también evidenció el tamaño de la billetera del servicio de Streaming, Netflix. Dwayne logró una cifra menor que el año pasado, los 89.4 millones de dólares que ganó en 2019, pero sobrepasó este año los 71.5 millones de Ryan Reynolds, quien se ubica en el segundo lugar de esta lista.

La cifra de Johnson se infló debido a la comisión de 24.5 millones de dólares que recibió por su próxima película de acción en Netflix, "Red Notice", así como por algunos patrocinios. La franquicia de servicios en línea emitió más de un cuarto de los cheques de pago recaudados por los primeros en la lista de Forbes este año.

La Roca es el actor mejor pagado de Hollywood. Foto: Instagram

Otros que se beneficiaron de los 140 millones de dólares que invirtió Netflix en su contenido fueron, además de Reynolds con "Six Underground" y "Red Notice", Mark Wahlberg con "Spencer Confidential", quien se ubicó en el tercer lugar, y Ben Affleck, con "The Last Thing He Wanted", en el cuarto.

Diferentes celebridades perennes como la mega estrella de Bollywood (India) Akshay Kumar y la leyenda de las artes marciales de Jackie Chan regresaron al top 10, al igual que los comediantes Will Smith, en el octavo, y Adam Sandler, en el noveno.

Algo que merece la atención este año, es que estuvo ausente el reparto de las películas de Marvel, "Avengers", quienes el año pasado dominaron esta lista, sin embargo, la franquicia se ha tomado un buen descanso últimamente. Vin Disel, por la popular franquicia de "Fast & Furious", regresó al número cinco con 54 millones de dólares.

Estos son los actores con mayores ingresos según Forbes: