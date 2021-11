Dwayne Johnson se reunirá con director de ‘Jumanji’ en una comedia de Amazon

Los Ángeles. Dwayne Johnson se reunirá con Jake Kasdan, el director de “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017) y “Jumanji: The Next Level” (2019), en una comedia de temática navideña en Amazon.

La revista The Hollywood Reporter señaló este viernes que esta película, bajo el título provisional “Red One”, se rodará en 2022 con la intención de estrenarse en 2023.

The Hollywood Reporter apunta que Johnson podría interpretar a Santa Claus en esta nueva película, aunque esto no está confirmado todavía.

Hiram Garcia, uno de los productores y socios habituales de Johnson en sus proyectos, creó la historia detrás de esta cinta sobre las Navidades y que ahora se encargará de dar forma en el guion Chris Morgan.

En la trayectoria de Morgan destaca el guion de “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, el primer “spin-off” (película derivada) de “Fast & Furious” y que contaba como protagonistas con Dwayne Johnson y Jason Statham.

Foto de Instagram

Esta película para Amazon servirá de reencuentro para Johnson y Kasdan después del enorme éxito que obtuvieron con el relanzamiento de “Jumanji” (1995).

Más de 20 años después de aquel título de aventuras que lideró Robin Williams, “Jumanji: Welcome to the Jungle” triunfó en la gran pantalla al recaudar 962 millones de dólares a partir de un presupuesto de 90 millones.

Johnson estaba acompañado en el elenco de esta película por Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan.

Con el mismo reparto, la secuela “Jumanji: The Next Level” también arrasó en las salas con unos ingresos de 800 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 125 millones.

Johnson es uno de los actores más taquilleros de Hollywood en los últimos años.

Este año presentó “Jungle Cruise” junto a Emily Blunt y todavía tiene un gran estreno antes de acabar 2021: la película de Netflix “Red Notice” junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Leer más: Kimberly Loaiza promociona como una verdadera diva Sola desde Nueva York

Para julio de 2022 se ha reservado otro proyecto muy esperado: la película “Black Adam” con la que se adentrará en el mundo de los superhéroes de DC Comics y Warner Bros.