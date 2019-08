Dwayne Johnson y Lauren Hashian tuvieron boda secreta en Hawái

Dwayne Johnson ha sorprendido a sus millones de seguidores alrededor del mundo, al dar a conocer que este fin de semana contrajo matrimonio con la madre de sus hijos, la cantante Lauren Hashian. "La Roca" (quien se ha reinventado como la estrella mejor pagada de la historia de Hollywood), compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram.

La íntima y secreta boda fue celebrada en Hawái. "Lo hicimos", escribió el actor Dwayne Johnson en su publicación. En una de las fotos sellan su amor con un tierno beso, teniendo de fondo un fantástico atardecer.

Lauren Hashian usó para este día tan esperado un vestido de corte sirena con bordados de flores. "La Roca" eligió una sencilla camisa y un pantalón de traje a juego. Ambos tenían planes de boda hace dos años, pero el segundo embarazo de la cantante del pop los obligó a posponerla, debido que a Lauren "no quería sacarse las fotos de la boda con una gran barriga", según contó hace un tiempo el actor.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, a la ceremonia solamente acudieron los familiares y amigos más cercanos de Dwayne Johnson y Lauren Hashian.

Cabe recordar que hace más de un año, "La Roca" aseguró a Entertainment Tonight que no tenía prisa por casarse con Lauren Hashian. “Siempre me refiero a ella como mi esposa, todo el tiempo".

Muchas personas son de, '¿entonces no están casados' y yo les digo, 'no, tranquilos, no presionen'.