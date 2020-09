Dwayne Johnson y el sorprendente regalo que dio a bomberos de Nueva Jersey

Estados Unidos.- El actor de Hollywood Dwayne Johnson sorprendió al departamento de bomberos voluntarios de Ridgefield, de la ciudad de la ciudad de Nueva Jersey con un regalo para agradecer a los socorristas.

"The Rock" envió para todos en el departamento tenis PR3 de Project Rock recientemente lanzados por el actor y la marca Under Armour. La entrega se hizo tras la lectura de una carta enviada por The Rock y leída por la presidenta de la organización "First Responder´s Children Foundation", Jillian Crane.

David Brierty, jefe de los Bomberos Volutarios indicó que no sabían nada acerca de la entrega de los tenis de The Rock, "es un sentimiento irreal de generosidad y amabilidad; es como recibir un abarazo de agradecimiento", agregó.

El costo de cada par de zapatos entregados es de 140 dólares. Dwayne Johnson está trabajando para conseguir más zapatos donados para las otras dos estaciones de de bomberos voluntarios de la ciudad.