Dwayne "La Roca" Johnson ¿de la acción de "Rápidos y furiosos" a la presidencia de Estados Unidos?

El actor estadounidense Dwayne "La roca" Johnson se ha convertido en una de las estrellas más rentables de Hollywood, pero...¿esto el sería suficiente para en un futuro ser Presidente de Estados Unidos? Tal parece que el ex luchador profesional de la WWE, no descarta en algún momento llevar a cabo una contienda (pero no como las que llevaba a cabo en el cuadrilátero), para ocupar la Oficina Oval de la Casa Blanca.

En una entrevista para USA Today, "La roca" Johnson manifestó que consideraría una carrera presidencial en el futuro, si eso es lo que la gente quiere. Estas declaraciones surgieron a raíz de una charla con el medio estadounidense antes mencionado, con respecto a la nueva serie de televisión que protagoniza, "Young Rock".

En dicha serie mientras Dwayne Johnson se postula para presidente en 2032, da un vistazo a las historias de su vida, desde su infancia y adolescencia en las calles de Hawaii, hasta su carrera frustrada como jugador de fútbol americano y sus inicios como wrestler amateur siguiendo los pasos de su padre, el legendario Rocky Johnson.

Tomando en cuenta que en su nuevo proyecto "Young Rock", simula estar postulándose en el año 2032 para ocupar la Oficina Oval, en la entrevista con USA Today, se le cuestionó si tenía aspiraciones para convertirse en el Comandante en Jefe de una de las potencias mundiales:

En verdad lo digo en serio y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta, eso dependería de la gente, así que esperaría y escucharía. Tendría mi dedo en el pulso, mi oído en el suelo.

El actor de la aclamada y taquillera saga cinematográfica "Rápidos y furiosos", fue una de las muchas celebridades que respaldaron la candidatura de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, para la Presidencia y Vicepresidencia de Estados Unidos. No es muy común ver a "La roca" hablar de política en sus redes sociales, pero en esta ocasión hizo la excepción. "Como un independiente registrado durante años con ideologías centristas, siento que Biden y la senadora Harris son la mejor opción para liderar nuestro país, los apoyo para que se conviertan en Presidente y Vicepresidente", expresó en los pasados tiempos electorales en USA.

En noviembre pasado compartió su alegría cuando se dio a conocer que Joe Biden y Kamala Harris habían salido favorecidos en las votaciones. "Lo que representó mi voto ❤️ Mi voto representó a mis niñas, también representó humanidad, decencia, principios y valores que Lauren Hashian y yo inculcamos en nuestras pequeñas hijas. Y finalmente, mi voto representó la importancia de ser un ser humano decente, para mí, ser un ser humano decente es importante. Esta victoria se siente tan bien, pero ahora comienza el verdadero trabajo".

Dwayne Johnson resaltó que el país entero estaba dividido. Asimismo el actor de Hollywood dejó muy en claro: "no te estoy dando la espalda solo porque tengamos una diferencia de opinión, no estoy hecho de esa manera. Todavía estoy aquí y cuando sale el sol, todos nos levantamos: vamos a trabajar, alimentamos a nuestras familias y pagamos nuestras cuentas".

