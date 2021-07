Dylan Fuentes conecta las raíces de su pasado con su presente, a través de un contagioso afrobeat

Dylan Fuentes es sin duda alguna una de las grandes promesas en la industria musical; el cantautor colombiano lanzó "Arena", un EP en colaboración con el cantautor y productor nigeriano Daramola, la fusión perfecta entre el afrobeat y la música latina.

Con cada una de las canciones que forman parte de este EP, el joven intérprete responde a la pregunta: ¿Quién es Dylan Fuentes? Con su música nos muestra su esencia, los sonidos con los cuales creció, sus luchas contra sus demonios y su anhelo por tener felicidad, así como sus valiosos recuerdos de su adolescencia, cuando el destino ya le tenía marcada la música como su sendero.

Una de las canciones de su EP "Arena" es "Se me olvidó", "un tema maravilloso, yo que lo escucho ya con 24 años, me hace recordar cuando yo tenía 12 años", expresó Dylan Fuentes en una charla con Debate.

El también actor (a quien vimos en la serie de Netflix "Siempre bruja", interpretando a Jhony Ki), recuerda que cuando tenía 12 años de edad iba a las minitecas en su natal Barranquilla, Colombia y en aquel entonces no se bailaba tanto el reguetón en su tierra de origen, sino que se bailaba mucho el dancehall.

"Me acuerdo cuando yo iba, a esa edad, yo bailaba con las niñas, me acuerdo cómo bailaba y era por ese dancehall que se escuchaba en ese momento, y esta canción, 'Se me olvidó', me hace recordar esos tiempos, cada canción tiene como un sentimiento diferente". Cada una de las canciones de su EP "me conectan con una historia diferente en mi vida, siento que hay muchas cosas detrás de este EP que van a conectar".

Dylan Fuentes se muestra tal y como es a través de sus canciones. Foto: cortesía Deezer

A fines de 2020, cuando Dylan Fuentes estaba escribiendo "Felicia", otro de los temas de su EP "Arena", estaba saliendo de una fuerte ansiedad "y estaba empezando a entender muchas cosas, estaba quitándome pesos de encima, pero lo que más deseaba yo en ese momento era el sentimiento de la felicidad, el sentirme tranquilo, como esa estabilidad cuando te sientes feliz, cuando empezamos a escribir esta canción fue escrita hacia ese sentimiento, pero la escribimos en representación como si fuera una mujer y esa mujer se llama Felicia".

Aunque dicha canción es un reflejo de la lucha contra sus demonios internos, sigue siendo un afrobeat, "sigue siendo todo este mismo conjunto de canciones, pero es una canción diferente, que si tú la pones por la mañana y estás aburrido te va a activar, te va a sacar energía de donde no la tengas, cada canción tiene un valor agregado".

Dylan Fuentes, con este EP que lanzó junto a Daramola, conectó con sus raíces, con sus inicios. "Yo soy de la costa de mi país, yo soy de Barranquilla, siempre crecí escuchando música del Caribe, música africana, me acuerdo que cuando estaba pequeño llegaba la champeta africana, 'la terapia', que también se le llama, es como la champeta africana pero esa es más suavecita, es más para bailarse pegaditos, siempre escuchaba estos ritmos y siempre me habían atraído".

En este momento el llevar este sonido a mis seguidores, esa energía del Dylan de cuando tenía 15 años, traerla ahora ya con todas las cosas que yo he avanzado en mi carrera, con todo el sonido que tengo ahora y con la guía que tengo ahora, es maravilloso.

Reiteró que pudieron hacer "un trabajo impecable, un trabajo con esa energía que queríamos".

Dylan Fuentes y Daramola nos ofrecen una fascinante fusión de sus culturas

"Designer", es la canción de su EP "Arena" que más está disfrutando en estos momentos; la letra dice que te quieres gastar todo tu dinero, todo tu tiempo y todas tus cosas en esa persona amada, "pero es porque esa persona te encanta y porque esa persona por medio de su amor se ganó esto, hay algo detrás de esa canción que pocas veces ha contado".

Con esta producción discográfica Dylan Fuentes y Daramola destacan la riqueza de sus respectivas culturas, colombianas y nigerianas, con música que unen dos culturas y continentes con un sonido singular y sin precedentes.

Como parte de su cultura, Daramola compartió con Dylan que en Nigeria en las fiestas familiares, el esposo le tira dinero a la esposa (o viceversa) en honor y en respeto. En "Designer" está plasmada esa energía "que también tienen allá, dan el dinero y gastan su dinero, quiero tirar todo mi dinero por ti, porque te amo, por amor, no por ser más grande, por creerme, no, por amor simplemente".

El colombiano Dylan Fuentes y el nigeriano Daramola, lograron una fascinante fusión de dos culturas extraordinarias. Foto: cortesía Deezer

El joven cantautor colombiano Dylan Fuentes lo que más anhela con esta producción discográfica, en la que dejó su alma y su corazón, es que todo oyente conecte con este trabajo musical, "que lo puedan entender, que lo disfruten, desde que lo terminé, hace cuatro meses atrás, estoy muy enamorado de él, para mí es muy importante que las personas lo escuchen".

Más que porque lo consuma mucha gente, más porque el público crezca, es más para que entiendan quién es Dylan, qué tenemos para ofrecer y cuál es esa energía.

Muchas personas que ya escucharon "Arena" han manifestado que el artista salió de su zona de confort por hacer afrobeat. "Sí me salí de mi zona de confort, pero era porque estuve haciendo reguetón todo el año pasado, pero en realidad no me salí de mi zona de confort, yo soy esto, a mí me encanta eso, me encantan estas melodías, me encanta esta manera de cantar y me encantan estos ritmos, porque por medio de las melodías que yo tengo para aportarle a estos ritmos, sé que podemos poner a bailar a la gente".

"Arena" son dos culturas diferentes mezcladas en perfecta armonía para crear el soundtrack de la vida de muchas personas en diferentes idiomas, vibras, emociones, risas, alegría y dolor.

