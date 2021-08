Dylan Fuentes, de la mano de Deezer, llevará su música desde Colombia para todo el mundo

El cantautor colombiano Dylan Fuentes desde pequeño decía "yo soy muy fresco". Originario de la costa de Barranquilla, Colombia, mencionó que la palabra "fresco" se utiliza mucho para decir cuando algo es relajado, tranquilo y te invita a no preocuparte. El artista, de 24 años de edad, es toda una promesa de la música latina, "mi sonido es fresco, literal".

Dylan Fuentes es el pionero del programa de talentos emergentes "Deezer Fresco", que el servicio global de streaming de audio ha lanzado para impulsar las carreras musicales de artistas de las Américas.

Con "Deezer Fresco" se dará al joven intérprete y a más artistas emergentes de la región, la oportunidad de exponerse a audiencias locales y globales, de participar en campañas de marketing y eventos y de ser incluidos en contenidos exclusivos, playlists, acciones previas a los lanzamientos, shows privados, entre otros; cabe mencionar que el programa se llamará "Deezer Fresh" para la parte angloparlante de las Américas.

Para Dylan Fuentes es "muy cool e importante" haber sido elegido por Deezer como pionero de este programa para llevar su carrera musical al siguiente nivel, sobre todo "por la música que he estado haciendo, yo también me he enfocado en que sea así, un sonido siempre fresco y muy clean ante las personas que lo escuchen, para mí es una gran oportunidad ser parte de esto, nos divertimos demasiado grabando todo el contenido de 'Deezer Fresco'", comentó en una charla con Debate.

Seis canciones incluye el EP "Arena" de Dylan Fuentes. Foto: cortesía Deezer

El también actor Dylan Fuentes de 24 años de edad, recalcó que fue el momento perfecto para trabajar de la mano con Deezer, ya que hace unas semanas lanzó su EP "Arena" en colaboración con el cantautor y productor nigeriano Daramola. A través de "Deezer Fresco" mostrará su música, "mi sonido, mi energía. Yo siento que fue el momento perfecto para ser nombrado como 'fresco', este EP es así, es tal cual".

Se siente mucho la brisa, se siente mucho la arena, se siente mucho la playa, se siente mucho esa frescura, que me den este nombre en este momento es importante, más por la música que estamos llevando.

"Por medio de esta plataforma queremos conectar mediante toda la música que hemos estado sacando, lo que viene en camino también está cool, está similar a lo que hemos estado haciendo y a lo que sonó el EP que acabamos de sacar, pero con muchas cosas diferentes y más avanzado, con mucho de esa buena vibra, la vibra que estamos dando ahora es fresca, es cool, es de brisa, es de mar, es de tranquilidad, es el momento perfecto para disfrutármelo".

Mauricio Mendoza, Head of Content & Industry Relations de las Américas, compartió con Debate que este año se les dio la libertad de poder comunicar de una mejor manera, "una forma que vaya de la mano con nuestra cultura, un programa que nosotros siempre hemos llevado a cabo".

En Deezer siempre han creído en todos los artistas nuevos, a quienes han apoyado. "Hemos creído que van a tener un potencial, van a llegar a traspasar fronteras, van a pasar de ser héroes locales a ser héroes de toda Latinoamérica o quizás héroes en todo el mundo, de eso se trata este programa de 'Deezer Fresco'. Anteriormente se llamaba Deezer Next, donde teníamos artistas que estaban a punto de 'explotar', que nosotros reconocíamos que eran artistas que iban a llegar al siguiente nivel o que su música y su talento los iba a llevar a pasar fronteras y a llegar a otros mercados".

Actualmente en el servicio de streaming Deezer cuentan con una oferta editorial que tiene la palabra "Fresco", es decir, música nueva. Por ejemplo, en el rap nuevo tiene una playlist que se llama "Rap fresco", reggaetón nuevo, una playlist que se llama "Reggaetón fresco" y así con otros géneros musicales.

"Usamos el adjetivo 'fresco' para denotar que es una música nueva, que son nuevos talentos o música que está fresquita, recién salida del horno, entonces, quisimos pasar ese 'fresco' a este programa de apoyo a nuevos artistas y estamos muy contentos, porque estamos siguiendo una línea con este nombre, como que nos da una identidad".

En otras palabras, cuando sus usuarios escuchen las playlist y vean el término "Fresco", sabrán que encontrarán nueva música de artistas en verdad, prometedores en la industria. El ayudar a nuevos talentos a expandir su música por todo el mundo está en el ADN de Deezer.

No solo tener los grandes talentos y los artistas que stremean en todo el mundo, los artistas globales, sino también somos como semilleros de talentos nuevos, queremos apoyarlos, queremos que estos artistas lleguen a otro nivel.

"Queremos darles la plataforma para que traspasen fronteras, que si son de México puedan sonar en Colombia, que si son de Argentina puedan sonar en Chile, en Perú, en Estados Unidos, y por qué no, traspasar el charco y llegar a mercados tan importantes para nosotros como Francia, Alemania, mercados que no hablan el idioma pero que se sienten con esa conexión con la música latina", señaló Mauricio Mendoza.

Hace aproximadamente un año el productor musical puertorriqueño de ascendencia dominicana Tainy, lanzó el EP "Los chicos que crecieron con el Reggaetón", en el que participaron artistas que tenían poco tiempo escuchándose, entre ellos Dylan Fuentes. El joven colombiano grabó la canción "Tu amiga" featuring Justin Quiles, Lennox, & Llane.

Tras su participación en "Los chicos que crecieron con el Reggaetón" (en inglés "The kids that grew up on Reggaeton"), Dylan Fuentes llamó la atención de equipo de Deezer, "porque era un artista muy versátil y sobre todo porque era un tipo que escribían sus propias canciones, compone, pianista, muy talentoso, como que él tenía todos los juguetes, es decir, te escribía grandes letras, componía y canta muy bien, sentimos que era una gran oportunidad, que algo iba a pasar con Dylan".

Sentimos que Dylan era el artista perfecto para poder comenzar esta nueva etapa de este gran programa ('Deezer Fresco') de apoyo a nuevos artistas.

Dylan Fuentes es toda una promesa en la industria musical. Foto: cortesía Deezer

Dylan Fuentes y otros artistas, "desnudaron" sus canciones en "Reggaetón acústico"

Dylan Fuentes no solo es el pionero de "Deezer Fresco", anteriormente formó parte de "Reggaetón acústico", un proyecto del servicio global de streaming que presenta un tipo de Reggaetón tranquilo y romántico, poniendo en valor la voz de los artistas en un álbum original y una serie de videos.

Deezer dio al género un toque experimental y revolucionario, desnudando sus voces para demostrar todo el talento que tienen estos artistas.

Al respecto Mauricio Mendoza nos explicó que "Reggaetón acústico" era como hacer un reconocimiento a los exponentes de este género musical. "De pronto está un poco tergiversado, hay mucha crítica alrededor del Reggaetón, que los artistas de Reggaetón no saben cantar, que no tienen voz, que solamente es una producción en estudio, con muchos efectos, que no hay como esa conexión, como que no es ese talento donde puedas interpretar una canción solo a voz y guitarra".

En Deezer han creído y apostado que si existen esos talentos en este género que hoy en día ha explotado en todo el mundo; la plataforma de streaming reitera que si existen esos talentos que van a la raíz de la música: escribir una canción simplemente con voz y guitarra.

"Queríamos nosotros eso, volver a la raíz, volver a ese momento de creatividad donde simplemente el artista está al lado de una hoja en blanco y escribe una canción, queríamos buscar cómo llegaron esas canciones que se convirtieron en éxito, como pasó todo ese proceso y quitarles toda esa producción, esos adornos y volverla una canción real, devolverle al género", señaló el Head of Content & Industry Relations de las Américas.

La idea de "Reggaetón acústico" surgió durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, luego de que el equipo de Deezer vio como muchas artistas, desde su casa, estaban realizando versiones acústicas de sus éxitos, una manera de reconfortar a sus miles de fans ante la situación vivida.

Artistas que desde casa interpretaban canciones con lo que tenían, una guitarra y su voz o un piano y su voz, comenzaron a hacer versiones de sus canciones, de esto salió la idea.

¿Qué pasa si a las canciones de Reggaetón le quitas los beats y esas percusiones muy pegajosas? Ese fue el experimento que hizo Deezer en "Reggaetón acústico". Sin embargo, tratar de que estos artistas cantaran sus canciones como la compusieron originalmente, al comienzo fue un proyecto muy difícil "porque estábamos en confinamiento, los artistas no estaban haciendo muchas cosas, no se arriesgaban, pero poco a poco entendieron el concepto y se unieron cada vez más talentos y lo volvimos una realidad".

Además de Dylan Fuentes, este proyecto contó con la participación de Camilo, Reik, Manuel Turizo, Pedro Capó, Tini, Lenny Tavárez, Dalex, Justin Quiles y varios más.

Dylan Fuentes hizo una muy buena versión acústica de su hit "Báilame en los besos", señalando que "está superduro que se pueda hacer una versión de una canción mía". Al cantautor colombiano le fascinan todas sus canciones "y pasarla a lo que es acústico, tocarla ya sea en guitarra o en piano, me gustó hacer eso".

Es muy importante todos estos proyectos que hemos estado trabajando junto a Deezer, para mi carrera, eso es muy importante.

Mauricio Mendoza, Head of Content & Industry Relations de las Américas, agregó que con "Reggaetón acústico" los artistas experimentaron y quedaron felices "porque ellos mismos querían darse ese lujo, esa opción de cantar así, sin tantos efectos, demostrar que en verdad hay mucho talento en la industria y mucho talento en este género, que la está rompiendo en todas partes del mundo".

