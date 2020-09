"Dynamite" de BTS el #1 del Hot 100 de Billboard ¿Cómo reaccionaron los Idols?

Billboard anunció el top 10 en su lista Hot 100 para la semana que termina el 5 de septiembre, y la lista clasifica las canciones más populares en los Estados Unidos en todos los géneros según la reproducción, la transmisión por radio y los datos de ventas. El ARMY y "Los Príncipes del Pop" están de celebración. "Dynamite" de BTS se ha posicionado en el #1 de la lista Hot 100 de Billboard, siendo la clasificación más alta en la lista lograda por un artista coreano, rompiendo el récord establecido por el pegajoso "Gangnam Style" de PSY que alcanzó el puesto #2 en 2012.

De acuerdo con Nielsen Music/MRC Data, la nueva canción de BTS "Dynamite", logró 33,9 millones de streams en los Estados Unidos y 300 mil ventas en su primera semana, que finalizó el 27 de agosto. Obtuvo 11,6 millones de impresiones de audiencia de radio en la semana que finalizó el 30 de agosto. "Todavía no puedo creerlo, es como si estuviera soñando. Agradezco a los compositores por crear una gran canción y creo que todos los logros que conseguimos se hicieron con ARMY. Estoy infinitamente agradecido, haré todo lo posible para devolver esto con una música aún mejor", comentó RM en un comunicado enviado por la agencia Big Hit Entertainment.

Jin, el mayor de los integrantes de BTS, expresó sobre el #1 en el Hot 100 de Billboard que obtuvo "Dynamite", la primera canción completamente en inglés que lanza la agrupación en sus siete años de trayectoria:

'Dynamite' fue una canción que comenzó con el puro pensamiento de querer divertirnos con nuestros fans, así que estaba muy sorprendido y feliz de que lograra el resultado inimaginable del #1 en el Hot 100, creo que es algo que logramos con ARMY, estoy realmente agradecido.

Otro de los sueños de Suga se ha cumplido: "tomar el número uno en el Hot 100, estoy un poco aturdido e incrédulo, cuando me preguntaban sobre mis objetivos, solía decir que quería llegar al número uno en el Hot 100 y me siento muy bien ahora que mi sueño se ha hecho realidad. Gracias ARMY por permitir que esto se convierta en algo más que un sueño, no me dormiré en mis laureles y trabajaré aún más duro". Por su parte J-Hope no puede decir si esto es solo un sueño o una realidad: "nunca me había sentido así, siento emociones que son difíciles de explicar con palabras, simplemente estoy agradecido con nuestros fans".

Hobi mencionó que inició esta carrera artísitica porque le gustaba el baile y la música, pero nunca llegó a imaginar que serían una agrupación que ocuparía el #1 en el Hot 100 de Billboard: "me llena de emoción pensar que nuestra sinceridad fue transmitida con éxito, me gustaría compartir todo el honor con nuestros fans".

Jimin resaltó que "Dynamite" es una canción que BTS lanzó con la esperanza de dar consuelo a todas las personas que la escucharan, no con la idea de tener estos resultados. "Cuando escuché la tremenda noticia del inesperado No. 1 en el Hot 100, estaba tan feliz y agradecido que no pude encontrar las palabras adecuadas para expresarlo, estoy agradecido con los integrantes que trabajaron duro juntos y estoy realmente agradecido con nuestros fans que nos aman. Haré todo lo posible para impresionar aún más a nuestros fans y ofrecer trabajos aún mejores que puedan ver y disfrutar". V señaló que otro de los sueños de BTS se ha hecho realidad gracias al ARMY:

Es un objetivo que cualquier cantante soñaría alcanzar, ni siquiera imaginé que ocuparíamos el primer lugar en el Hot 100 de Billboard. Cuando escuché la noticia por primera vez, no me lo creí y me sorprendí mucho cuando lo confirmé con mis propios ojos. Gracias a ARMY, otro de los sueños de BTS se ha hecho realidad, gracias y seguiremos trabajando duro.

Jungkook, el Golden Maknae de BTS (quien celebró este 1 de septiembre su cumpleaños número 24), contó que al enterarse que habían logrado el #1 en el Hot 100 "se sintió como un sueño y estaba muy feliz en ese momento, estoy agradecido con ARMY. Me hizo sentir curiosidad acerca de dónde están los límites de ARMY y BTS, y me hizo pensar que deberíamos seguir desafiándonos a nosotros mismos y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Una vez más, agradezco a ARMY por creer en nosotros y apoyarnos".

No solo el ARMY ha felicitado a los Idols por este gran triunfo, sino también el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae In. A través de su cuenta en Twitter escribió: "BTS ha logrado su primer número uno en la lista de canciones Billboard Hot 100, escribiendo un nuevo capítulo en la historia del K-pop como la primera banda coreana en hacerlo. Después de encabezar la lista de álbumes Billboard 200 cuatro veces, ahora han establecido un nuevo récord al alcanzar el número uno en ambas listas. Es realmente asombroso. Es una hazaña espléndida que aumenta aún más el orgullo por el K-pop".

La canción 'Dynamite', que encabezó la lista, es aún más significativa ya que ha sido compuesta para dar un mensaje de consuelo y esperanza a las personas de todo el mundo que están luchando con COIVD-19. Traerá un gran consuelo a los coreanos que sufren la crisis nacional causada por el COVID-19. Ofrezco mis más sinceras felicitaciones.

