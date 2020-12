"Dynamite" de la boy band BTS, una de las mejores canciones del 2020

BTS trajo alegría y un mensaje de esperanza con el lanzamiento de su "explosivo" tema "Dynamite", la primera canción que grabaron completamente en inglés. "Los chicos a prueba de balas" dieron a conocer este sencillo en el verano pasado, una canción para alegrar al ARMY ante los complicados momentos que se viven por la contingencia sanitaria debido a la pandemia del Covid-19.

"Dynamite" ha sido catalogada como una de las mejores canciones de este 2020; este pegajoso y fascinante tema de BTS, forma parte del top anual de canciones del diario estadounidense The New York Times. En su columna el crítico especializado de pop Jon Pareles, dijo sobre la canción: "no hay nada que hacer más que sucumbir al optimismo calibrado con caritas sonrientes de este éxito del K-pop y, tal vez, maravillarse una vez más de lo mucho que Michael Jackson enseñó al pop".

Asimismo "Dynamite" de BTS, fue incluida en la lista "Las 50 mejores canciones del 2020" de la famosa revista de Reino Unido, New Musical Express. "Lanzado para difundir algo de energía positiva durante la pandemia, 'Dynamite' estalló en el sombrío estado de ánimo de 2020, al ofrecer un toque instantáneo de serotonina de diversión audaz y brillante", señala la publicación británica.

Por su parte la revista Billboard (una de las más influyentes en la industria musical), posicionó esta canción de "Los Príncipes del Pop" en el número siete de su lista "Las 100 mejores canciones del 2020".

La revista estadounidense especializada en música, menciona que este primer sencillo en inglés de BTS, hizo que su carrera intercultural estallara de una manera que no había hecho antes, lo que le valió a la boy band su primer #1 en el Hot 100 de Billboard, así como su primera nominación al Grammy.

"'Dynamite' incluye snaps, sintetizadores, bajos y trompetas de alta energía mientras capta la chispa de la sobrecarga disco de 2020 ('con un poco de funk y soul') y explota con referencias culturales, desde The Rolling Stones hasta LeBron James. Todo se suma a un sencillo irresistible que pronto debería convertirse en un elemento básico de la cultura pop por derecho propio2, manifestó Billboard. (Así fue como Suga se reunió con BTS en los Mnet Asian Music Awards 2020).

BTS conquista los MMA y los MAMA 2020 con "Dynamite"

En las recientes entregas de los premios Melon Music Awards (MMA) y los Mnet Asian Music Awards (MAMA), Bangtan Sonyeondan fue el máximo ganador en ambas ceremonias que corresponden a las premiaciones de fin de año en Corea del Sur. Tanto en los MMA como en los MAMA, BTS ganó el Daesang (gran premio) a "Canción del año" por "Dynamite".

En su discurso al ganar dicho Daesang en los Mnet Asian Music Awards 2020, RM recordó que los MAMA fue la única ceremonia de premiación a la que no fueron invitados cuando llevaron a cabo su debut. "Realmente queríamos venir aquí y fue una ceremonia por la que sentimos mucha envidia, pero a medida que pasaba el tiempo, recibimos premios tan grandes consecutivamente aquí, es profundamente conmovedor para nosotros. 'Dynamite' es un golpe de suerte que se nos presentó cuando estábamos abrumados por estos trágicos tiempos".

El líder de BTS mencionó que no llegaron a imaginar el enorme amor que esta canción recibiría. "Durante estos tiempos difíciles, hubo momentos en los que pensábamos en nuestras mentes que éramos los únicos que recibíamos tan buenas noticias, y no nos sentíamos cómodos con eso. Ya sea con 'Dynamite' o con 'Life goes on', a través del baile y la música, ¿podríamos decir que deberíamos poner los pies en el suelo donde estamos? Debido a que hay tantas personas que ya no pueden hacer el trabajo que solían hacer, nos preguntamos si realmente podríamos decir algo así".

Kim Namjoon contó que al final de cuentas son personas que bailan y cantan, por lo que se sienten agradecidos "y apenados de que la gente aceptara en su corazón nuestro mensaje de que debemos tener fe en un mañana mejor. Es triste, difícil y alegre decir esto, pero el tiempo pasará, llegará el mañana y amanecerá".