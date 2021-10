México.- La CDMX se prepara para el Electric Daisy Carnival en su edición 2022. El festival de música electrónica iluminará a sus asistentes con alegría, música y energía durante los días 25, 26 y 27 de febrero del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento se compondrá de más de 192 actos en vivo de música EDM, house, dance, electro, trance, dubstep, hard dance y techno, por mencionar algunos. Con la participación de importantes DJs de talla internacional que harán vibrar el festival.

EDC México recién lanzó su line up, donde podemos ver una buena distribución de artistas durante los tres días, donde se destacan participaciones como la de Deadmau5, DJ Snake, The Chainsmokers, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Zedd, Alan Walker, Afrojack y muchos más.

EDC México anuncia el line up de su edición 2022

En su octava edición, el festival de música electrónica contará con siete escenarios diferentes; KineticFIELD, CircuitGROUNDS, NeonGARDEN, WasteLAND, BionicJungle, Dos Equis y StereoBLOOM, cada uno con una esencia única y una excelente distribución de artistas.

Para la edición 2022 se espera la asistencia de más de 200 mil ravers, tomando en cuenta que este año no pudo llevarse a cabo debido a la pandemia por la Covid-19, un número que se asemeja a los presentes en la edición de 2019.

EDC México ofrecerá tres días repletos de entretenimiento y los boletos estarán a la venta a partir del 28 de octubre a través del Sistema Ticketmaster.

Leer más: La más draga desata polémica al tener a Yuri como invitada

Desde 2014, EDC México ha creado un espacio para miles de DJs y asistentes, donde pueden disfrutar de música y entretenimiento logrando una gran convivencia y libertad para poder expresarse y ser quienes son sin temor al ser juzgados.