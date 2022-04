"Echa rayos y centellas", Ingrid Coronado estaría molesta por regreso de Atala Sarmiento a TV Azteca

Por otra parte, Atala Sarmiento invitó al público en general para que la acompañen "en esta nueva travesía, estamos de estreno y no puedo estar más feliz", agradeciendo a Leonardo Marker, Director de Talento de TV Azteca, y a Sandra Smester, Directora General de Contenidos y Distribución de la televisora, por confiar en ella. "¡Vamos a petarla chicos!".

Según Ángela Palacios, mencionó que la ex esposa de Fernando del Solar, hasta había pedido a los maquillistas y peinadores, hacer algunas pruebas, previo a su llegada al proyecto.

En su canal de YouTube, la periodista de espectáculos Ángela Palacios, aseguró que Ingrid Coronado , ex presentadora del matutino "Venga la alegría", está molesta con el regreso de Atala Sarmiento a TV Azteca , pues supuestamente, ella pensaba que sería la conductora de "Soy Famoso, ¡sáquenme de aquí!" .

"Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz, con gran ilusión les comparto que vuelvo a la tele y a la que ha sido mi casa durante toda mi trayectoria, mi querida TV Azteca; me uno a un proyecto desafiante y muy divertido que estoy segura los va a enamorar", compartió la ex conductora de "Ventaneando", de 49 años de edad y originaria de la Ciudad de México .

Luego de unos años de su sorpresiva y controvertida salida, primero del programa "Ventaneando" y posteriormente de TV Azteca , la conductora de televisión Atala Sarmiento , dio a conocer en días pasados a través de sus redes sociales estar de regreso en esta televisora , fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego en la década de los 90's. Al parecer Ingrid Coronado no está contenta ...¿por qué?

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

