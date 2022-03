"Echen agua al fuego antes de que mi hermano muera", súplica de hermana de Luis de Llano a Sasha Sokol

"Sabe perfectamente que lo que hizo es un delito, durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", expresó la cantante y compositora mexicana Sasha Sokol, en un comunicado que publicó el pasado Día internacional de la mujer, asegurando haber sido víctima de abuso sexual por parte del productor musical Luis de Llano. Contó haber iniciado una relación en su época en el grupo Timbiriche, cuando tenía 14 años de edad y él 39.

"¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre", externó la ex integrante de Timbiriche, de 51 años de edad y originaria de la Ciudad de México.

Por su parte, Cecilia Fuentes, media hermana de Luis de Llano, pidió a Sasha Sokol detener del linchamiento mediático en contra del también productor de televisión, externando que teme que su hermano muera de depresión.

En un comunicado que envió a la revista TVNotas, manifestó lo siguiente: "Sasha, yo que te conozco hace tanto, que sólo puedo pedirte que le echen agua al fuego antes de que mi hermano se muera de depresión sin comprender nunca qué le pasó".

Cecilia Fuentes es hija de la fallecida actriz Rita Macedo, también mamá de Luis de Llano, y del escritor Carlos Fuentes.

Mencionó que ante las fuertes acusaciones en su contra, Luis de Llano ya nunca recuperará ni su credibilidad, ni sus grandes logros profesionales. "Lo han enjaulado en un espacio muy pequeño, amarrado a un ancla que es aventada a un mar sin fondo, y eso no se vale. La justicia es la justicia y si ustedes piden justicia, realmente dense cuenta de cómo fueron las cosas. Ya es muy tarde para corregir nada, pero por lo menos no sigan empeorándolo".

Sobre la relación amorosa que tuvieron Luis de Llano y Sasha Sokol hace ya varios años, se dio de manera consensuada y además, asegura que dicho noviazgo estaba "bendecido" por los papás de la cantante.

"Él nunca ha necesitado pagar o comprar o amenazar a las mujeres que le han interesado, todo lo contrario, todas sus relaciones han sido de consentimiento mutuo. Es un hombre que con sus parejas y la gente que ama es adorable, incondicional, generoso".

Cecilia Fuentes, aunque tiene unas diferencias con su medio hermano, lo describió como "un trabajador incansable", un visionario como pocos en nuestro país, quien ha formado las carreras artísticas de muchas personas, "que ahora le dan la espalda por conveniencia".

En su opinión, Cecilia Fuentes considera que Sasha y Luis deben tener una plática, "si no en persona por lo menos legal", donde ambos se perdonen "y acuerden no seguir con esta matanza ridícula, que no lleva a nada".

Asimismo, dijo que la cantante siempre estará protegida por todos los humanos "que no pueden entender que un hombre y una adolescente entablaran una relación consensuada, hermosa, como jovencitos enamorados, perdidamente embelesados el uno con el otro, bendecidos por sus padres, amigos y el medio entero, porque eso es lo único que ocurrió, un amor hermoso en su momento, brilló".