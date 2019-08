Ed Sheeran es acusado de plagio nuevamente

De nueva cuenta el cantante británico, Ed Sheeran es acusado de plagio, pues el músico Sami Switch denunció al cantante de robarse el estribillo de su canción "Oh Why" para usarlo en una de él.

Switch asegura que la canción de Ed, "Shape of you" suena muy parecida a la canción que él publicó en 2015.

Sami interpuso una demanda contra Sheeran, así que todo lo que el interprete de 'Perfect' reciba por su canción será congelado hasta que un juez dictamine si esto se trata o no de un plagio.

Ed declaró que Switch bloqueó las ganancias de sus canciones por streaming.

Un acontecimiento parecido ya había tenido lugar en el 2018, el cantante enfrentó una acusación de plagio por su canción "Thinking Out Loud" por tener muchas similitudes con "Let's Get It On" de Marvin Gaye.

La demanda para el joven de 28 años llega luego de que terminó su gira mundial por varios países, la cual se convirtió en una de las más taquilleras de la historia llegando a superar a U2 en su recaudación.