Ed Sheeran revela como nació su éxito "Shape of you"

Ed Sheeran no solo es conocido por ser uno de los artistas más escuchados en Spotify, sino también por lo rápido que ha crecido profesionalmente y su talento.

Recientemente, el cantante se refirió en una entrevista con The New York Times, a uno de sus temas más populares: Shape of you.

"No recuerdo exactamente cómo fue que escribí mis mejores canciones", confesó Ed Sheeran.

"Generalmente sólo me toma unos 20 minutos terminarlas. Y luego simplemente avanzas hacia lo que sigue".

“Si las letras son buenas y la melodía mejor aún, y tienes sonidos que te anticipan hacia dónde irás, no necesitas mucho más", explicó Steve Mac, quien trabajó con el artista británico.

Foto: AP

"Estoy enamorado de tu forma", es parte de la canción que fue creación de Ed Sheeran, al igual que "estoy enamorado de tu cuerpo".

Esta última frase originó un debate para evitar críticas y dejar en claro que la canción iba más allá que centrarse en el físico.

"No importa lo que seas, estoy enamorado de ti, de tu forma pero de manera figurativa", explicó el cantante.

"Utilizamos la dinámica, las letras y el ritmo para ir mostrando los cambios en la canción, en vez de realizar modificaciones con las cuerdas de la guitarra" definió el productor Mac.

Foto: AP

En un inicio, Sheeran pensó en que la canción le pertenezca a Rihanna, al considerar que era un tema “divertido”.

"¿Estás seguro que se la quieres regalar a otro?", le consultó el presidente de la firma Atlantic UK, lo que hizo que cambie de opinión rápidamente.