Eddie Murphy llega a la pantalla chica con Dolemite es mi nombre

Eddie Murphy tardó más de una década en hacer una película sobre Rudy Ray Moore. A juzgar por la respuesta a la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la espera valió la pena.

"Dolemite es mi nombre" atrajo algunas de las mejores críticas de la carrera de Murphy, luego del estreno de la película durante el fin de semana en Toronto.

Había pasado un tiempo Las dos últimas actuaciones principales de Murphy: "Mr. Church "y" A Thousand Words "de 2012 - fueron poco vistos y poco amados.

Pero "Dolemite es mi nombre" fue un proyecto apasionante para el comediante de 58 años. Hace mucho tiempo se reunió con Moore, quien murió en 2008 a la edad de 81 años, para hablar sobre hacer una película sobre el comediante. El famoso personaje de Moore, el proxeneta de kung fu que habla directamente, Dolemite, fue su personaje y estrella del clásico de 1975 Blaxploitation "Dolemite".

“Nunca dejé ir la idea. Siempre fue algo que pensé que podría ser una gran película. Había estado sentado en el sofá. Me tomé un tiempo para no hacer nada ”, dijo Murphy en una entrevista. “Se remonta a cuando Rudy estaba vivo. Literalmente fui a verlo a un club. Simplemente no se unió. Y había en Netflix en ese entonces ".

"Dolemite es mi nombre", dirigida por Craig Brewer ("Hustle & Flow"), será estrenada por Netflix en los cines el 4 de octubre y comenzará a transmitirse el 25 de octubre. Está escrita por Scott Alexander y Larry Karaszewski, quienes escribieron memorablemente otro cuento sobre un cineasta inexperto: "Ed Wood".

"Dolemite es mi nombre" narra la destartalada y raída interpretación de "Dolemite" con Wesley Snipes interpretando al director D'Urville Martin. Es un himno al cine de bajo presupuesto y una celebración de crear algo de la nada, fuera de un sistema de películas que dejaba poco espacio para las historias afroamericanas.

Para Brewer, nativo de Memphis, Tennessee, es un testimonio del cine independiente de su juventud.

“Entré en mi carrera como cineasta guerrillero. Te apareces y disparas. No tienes permisos. No tienes profesionales que te ayuden. Simplemente tienes un montón de otras personas como tú que tienen una pasión ciega ”, dijo Brewer. "A veces esos proyectos apasionados se convierten en algo maravilloso a pesar de que son terribles".

Para "My Name Is Dolemite", la recepción en Toronto fue eléctrica, especialmente por la actuación que muchos recordaron las actuaciones de Murphy de los años 80. Durante la gran ovación que siguió al estreno de la película, el miembro del reparto Keegan-Michael Key sugirió que los largos aplausos no deberían detenerse para Murphy. "

Deberíamos quedarnos toda la noche y aplaudirlo ”, dijo Key.

La película ha ayudado a iniciar un regreso para Murphy. Después de años de trabajar rara vez, Murphy está filmando una secuela de "Coming to America", también con Brewer dirigiendo y coprotagonizando Snipes. Más adelante este año, el ex miembro del elenco de "Saturday Night Live" presentará el espectáculo por primera vez desde 1984. Y después de años fuera del escenario, está planeando un regreso al stand-up, con una gira prevista para el próximo verano.

Pero antes de todo eso, Murphy estaba nuevamente actuando de pie, solo como Rudy Ray Moore y vestido con los trajes diseñados por la ganadora del Oscar Ruth Carter para "My Name Is Dolemite". Los cineastas reconocieron la vista privilegiada que estaban viendo.

“Eddie entra como Rudy y comienza a contar chistes. Y como lo hace Eddie, se sale completamente del libro. Si algo llega, simplemente se mete en él ”, dijo Brewer. “Luego se fue y me volví hacia la audiencia y dije:‘ Todos ustedes, ¿se dan cuenta de lo que acaba de pasar? ¡No creo que haya hecho eso en años similares! ¡Décadas! "

Más noticias