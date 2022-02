Edén Muñoz estrena 'Chale', el videoclip marca su debut como solista

La tarde del viernes 18 de febrero se estrenó Chale el videoclip del primer tema inéndito en la nueva carrera como solista del experimentado y premiado cantante y compositor sinaloense Edén Muñoz. La producción fue filmada en un antro de la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa el pasado 7 de febrero y 10 diez días después ve la luz a través del canal de YouTube de Edén.

Con Chale el exponente del regional mexicano se abre camino en su historia como solista y para esta optó por presentar un concepto norteño atractivo. Se debe destacar que esta melodía es autoría del propio Edén Muñoz y en cuanto a la temática que aborda la letra del tema evoca una historia de desamor, todo aderezado por el uso de algunas expresiones del uso popular como 'Chale', que es como una expresión de lástima o ya no hay nada qué hacer.

Adicionalmente se debe destacar que en esta canción incluye un estilo único porque no se trata de una canción norteña nada más, sino que fusiona además en la música al género big band, con una base de mariachi y toques de acordeón que hacen de esta pieza muy singular al oído.

En el videoclip se representa una especie de fiesta en la que también se puede ver al rapero MC Davo quien estuvo como actor invitado en unas de las escenas sentado a la mesa donde está el intérprete. Las escenas también incluyen a más extras que disfrutan de la música, mientras Edén va cantando la letra de Chale.

“Chale, me dejaste un chinxx de inseguridades y digamos que la vida hecha un desmadxx y eso no se vale. Firme, una sacudida y puro pa’ delante que oportunidades todavía hay bastantes, el mundo es muy grande, no te creas tan importante”, es parte de la letra de la canción que estará promocionando Muñoz a partir de este fin de semana.

Otros proyectos de Edén Muñoz.

Sobre sus proyectos y participaciones el artista recientemente fue captado también trabajando en el disco ranchero de la cantante Yuridia e incluso viajando a Sonora, junto a los vocalistas de Banda MS, para grabar videoclip de esa producción. Aunque de momento no han dado más detalles al respecto.

Adicionalmente se ha confirmado que el cantautor será presentador en los Premios los Nuestro, que se llevará a cabo el día 24 de febrero en la ciudad de Miami, Florida, y en el cual varias canciones del cantautor están nominadas en las diferentes ternas.

Así es como sigue impulsándose la carrera como solista del cantautor Edén Muñoz quien por lo pronto está promocionando con todo su nuevo sencillo y videoclip, Chale.