Edén Muñoz, ex líder de Calibre 50, molesta a familia de Chalino Sánchez: "pasó la rayita del respeto"

Hasta el momento, el ex integrante de la agrupación musical Calibre 50, no ha comentado nada sobre la molestia de la señora Marisela Sánchez.

Tenga mi amigo Le voy a prestar mi arma Ni me lo pida No les puedo dar la espalda

Ese corrido pasó la rayita del respeto, es algo que ha dañado a la familia, no sé qué tanta necesidad o de dónde sacó esa información este muchacho.

El cantante y compositor sinaloense Edén Muñoz , ex vocalista de Calibre 50, lanzó hace unas semanas un corrido llamado "Chalino" , un homenaje para Rosalino Sánchez Félix , mejor conocido como Chalino Sánchez , "El rey del corrido" . Sin embargo, dicha canción ha causado la indignación y molestia de los familiares del fallecido cantante.

