Edén Muñoz impacta a sus fans con su nueva imagen, tras hacer dieta y perder kilos en pocos días

México. El cantautor Edén Muñoz, integrante del grupo Calibre 50, impacta a sus fans en redes sociales al mostrar cómo quedó tras haberse sometido a una rigurosa dieta durante quince días.

Esta es la primera vez que Edén Muñoz hace dieta, puesto que anteriormente aunque se lo habían pedido varias personas, no se animaba a hacerlo. ¡El resultado es sorprendente!

El cantautor sinaloense compartió diariamente en sus redes lo que hacía diariamente para ir cambiando un poco su imagen, hasta lograr el resultado que acabó por sorprenderlo primeramente a él.

Leer más: Alfredo Adame provoca las memes más graciosas tras votar en Tlalpan

Edén publica en Instagram este lunes 7 de junio dos fotografías que corresponden al antes y al después del reto fit al que se sometió y le puso todas las ganas.

Yo era de las personas que nunca me importaba ‘ponerme a dieta’. Esa es la palabra que usamos cuando en realidad es un estilo de vida, no saben lo bien que me siento", comparte Edén en Instagram.