Édgar Fino cierra un ciclo con Video Rola

Mazatlán.-El conductor Égdar Fino comparte en entrevista con EL DEBATE que sale de Video Rola. Cerrará un ciclo con el canal que lo vio nacer y crecer en la faceta artística. Luego de permanecer por 19 años a esa televisara hoy les dirá adiós.

"Estar en el canal fue y será lo mejor que me ha pasado en la vida, estoy muy agradecido con ellos. Estoy en un momento de ajustes en mi vida y hay proyectos que me están exigiendo más tiempo".

A finales de este mes el conductor grabará su último programa en el Canal de Guadalajara para enfocarse en otros proyectos entre ellos Estudio F, el cual engloba una serie de programas a través de Facebook, por ejemplo Vivir con magia, conducido por Ana Laura Tanaka, Miércoles de Conexión, conducido por él y por Mayra Alcalá, en el cual han tenido como invitados a artistas como La Arrolladora, Alicia Villarreal, Alfredo Ríos "El Komander", Banda MS y Roberto Tapia. Han tenido más de uin millón de personas alcanzadas durante las trasmisiones.

Fino agradece que el proyecto Estudio F se dio gracias al apoyo de muchas personas entre ellas la conductora Alexandra González, quien prestó su casa para que se realizarán los primeros programas.

El también locutor de radio, dedica parte de su tiempo a su programa de radio Bestia grupera, en el 89.1 FM, pero también es corresponsal de TV Azteca América.

Indica que al salir de Video Rola, lo hace en buenos términos y no descarta para más adelante hacer alguna colaboración para ese canal que enfoca su contenido al genero grupero.

En Video Rola, aparte de ser conductor, era jefe de información. Estaba a cargo del contenido de los otros programas entre ellos Maratón de Video Rola, ATM News entre otros. "Estar en video Rola es lo mejor que me ha pasado, me ayudaron a ser mejor persona. Lo que soy profesionalmente se los debo a ellos. Me han dado más seguridad, conocía infinidad de gente, muchos artistas, lo que soy ahora se lo debo al canal en un 90 por ciento", expresó.

Comparte que la decisión de dejar el canal se dio por cuestiones de tiempo, ya que los nuevos proyectos que está realizando le requieren más horas al día.

"Me encanta la música, los medios, por ahora mi prioridad es Estudio F. Estamos echando toda la carne al asador. Se van sumar al proyecto gente de Culiacán, de Tijuana y Monterrey. Estamos por hacer más foros más profesionales, ya tenemos un lugar para producir con tal de hacer nuevos programas, conferencias y talleres", refirió.