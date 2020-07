Édgar Vivar comparte fotografía de Ramón Valdés en su juventud y era ¡todo un galán!

Aunque Don Ramón muy rara vez le pagaba la renta a El Señor Barriga, entre ambos siempre hubo gran amistad. Édgar Vivar compartió una fotografía de Ramón Valdés en su juventud, imagen que han enternecido a muchísimos fans de "El Chavo del 8", serie que fue lanzada en la televisión en 1971 y al día de hoy, sigue siendo transmitida no solo en México, sino en varios países de América Latina.

En su cuenta de Twitter Édgar Vivar, quien interpretó a El Señor Barriga en "El Chavo del 8", compartió esta fotografía de Ramón Valdés, el recordado y querido "monchito" de la buena vecindad. "Del baúl de los recuerdos, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo"; escribió el actor en su publicación.

Ramón Valdés es uno de los actores más querido de "El Chavo del 8".

"'Aguas, aguas, llegó el Señor Barriga', mis primeros recuerdos de televisión son de 'El Chavo del 8'. Tengo 43 años y todas las tardes mi papá y yo nos sentamos juntos a ver nuevamente las aventuras del chavo", "¡Guapo! Y uno de los mejores personajes del chavo cuando no salio Kiko lo note pero no lo extrañe, cuando no salio Don Ramón si lo extrañé", "sracias Señor Alegría por esa Barriga que nos diste a mis hermanos y a mí, nos divertíamos muchas veces juntos, por este programa jamás nos peleamos por cambiar de canal", son algunos de los comentarios en el post de Édgar Vivar.

Pero El Señor Barriga no es el único que ha compartido fotografías de antaño de Ramón Valdés. Su nieto Miguel Valdés publicó hace unos días una foto inédita del actor, quien se ve de lo más alegre cargando en brazos a sus nietas. "Foto de mi abuelo con mi hermana y mi prima hace 40 años, en una casa en Ciudad de México en el eje 6 sur privada de Nisa en Iztapalapa, su cara vale oro, disfrutó a sus nietos con todo su corazón, espero que les guste".

Ramón Valdés fue un amoroso abuelo.

Asimismo el nieto de Don Ramón estuvo respondiendo a través de sus redes sociales a varias preguntas de los fans, con respecto al querido actor de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños. En uno de sus comentarios, mencionó que cuando su abuelo murió, solamente "La Bruja del 71" fue al funeral.

Uno de sus seguidores en redes sociales le comentó: "dicen que cuando Don Ramón falleció y lo estaban velando, la 'Bruja del 71' duró dos horas al lado del féretro", a lo que Miguel Valdés respondió:

Totalmente cierto, Angelines Fernández fue la única miembro del elenco de 'El Chavo 8' que fue al velorio de mi abuelo y se la pasó muchísimo tiempo a su lado, le decía 'mi rorro, mi rorro', tenían una amistad impresionante y hermosa, a ella le dolió muchísimo (su muerte).

Para quienes no lo sepan, Ramón Valdés es hermano de Germán Valdés "Tin Tán", Manuel "El Loco" Valdés y Antonio "Ratón" Valdés Castillo. ¿De qué murió Don Ramón? Su adicción al tabaco le causó cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80´s. Alrededor de 1985 fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte, sin embargo, ya era demasiado tarde, el cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes tres años de su vida.

Pese a su enfermedad, Ramón Valdés siguió haciendo giras con su circo, entreteniendo a los niños, quienes sentían apego por él. Perú sería el último país que visitaría fuera de México, pues allí sentiría el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligaría a regresar a casa. Después de dos semanas de quedar sedado para evitar el dolor, Don Ramón falleció el 19 de agosto de 1988 a los 64 años de edad.

Su funeral fue igualmente modesto pero recordado. En su momento María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", comentó que no pudo asistir al funeral de su "papito" porque estaba de gira con su circo en Perú. "Chespirito" tampoco asistió cosa que, según él, le pesó mucho pues se encontraba en ese momento fuera de México.

