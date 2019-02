Édgar Vivar se someterá a una delicada operación

El actor mexicano Édgar Vivar se someterá próximamente a una delicada operación, debido a que tiene un problema en una de sus rodillas. Será en la segundo mitad del año cuando entre al quirófano.

En entrevista con el programa "Todo para la Mujer", de Maxine Woodside, Édgar Vivar dijo que en los últimos meses ha tenido que lidiar con un problema en una de sus rodillas y no le queda de otra más que de someterse a una operación.

Me tienen que poner una prótesis en la rodilla izquierda. No tengo cartílago ya y requiero de una operación. Este tipo de cirugías son de manera ordinaria, lo que me molesta es que tendrá unas ocho semanas de reposo."