Edith González: así fue su última semana de vida

Edith González ha dejado un gran vació en el medio del espectáculo; su carisma y talento la convirtieron en una de las mejores actrices de México. En 2018 nos alegró al dar a conocer que había salido victoriosa en su lucha contra el cáncer de ovario, sin embargo, meses después la enfermedad la atacó de nuevo.

En abril pasado comenzaron los rumores de que Edith González había tenido una fuerte recaída, sin embargo, lo desmintió resaltando que se encontraba "vivita y coleando gracias a Dios". La actriz se mantuvo sigilosa con respecto a su verdadero estado de salud, mostrando el mejor de sus semblante hasta el último día.

El pasado jueves la querida actriz dejó de vivir, el cáncer ganaba la batalla. En el homenaje que se le rindió en el Teatro Jorge Negrete por parte de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), Katie Barberi contó cómo fue su última semana de vida.

Con un nudo en la garganta, quien fuera una de las amigas íntimas de Edith González contó: “yo quiero hablar nada más de la última semana y media porque ella me mandó un mensaje de texto, yo estaba en Los Ángeles. Me dijo: 'necesito hablar contigo'. Y yo le dije: '¿qué pasó?' Me dijo: 'fíjate que llevo un tiempo en el hospital, absoluta discreción por favor’", manifestó Katie Barberi.

"Somos muy amigas entre nosotras Edith, Vanessa Bauche y yo. Le hablé a Vanessa y le dije: '¿sabes algo de Edith?'. 'No, fíjate que debe estar viajando, como que se desconectó hace un par de semanas'. Y le dije: 'creo que no está viajando, comunícate con ella por favor'. Y efectivamente ella le dijo: 'necesito que me guardes un secreto'".

"Porque ante todo la discreción y la clase de esta mujer se vio de principio a fin de su carrera. Y dijo Vanessa: 'voy a ir a verla'. Le hablé después. Le dije: '¿cómo la ves?', me dijo: '¿cuándo vienes?'".

Llegué el lunes, la vi el martes sumamente preocupada, casi no podía hablar, pero sumamente preocupada por nosotras, por la amistad, por los compañeros.

Edith González recibió malas noticias, sin embargo, tuvo tiempo de llamar a sus entrañables amigas Vanessa Bauche y Katie Barberi. "El miércoles por la tarde recibimos una llamada, estábamos en una junta de trabajo Vanessa y yo".

Le acababan de llegar unas malas noticias, pero se tomó el tiempo para hablarnos y para en este plano del mundo decir adiós.

"Y me dijo Lorenzo, que es una fuerza como marido y como amor de esta mujer que pocas mujeres podrían con él y pocos hombres podrían con ella porque son una pareja de fuerza, de naturaleza de esa magnitud con la entereza con la que lo caracteriza: 'las está escuchando', y yo dije: 'yo pido nada más a la vida querida poderte llegar un solo día a los talones de la mujer, de la actriz, de la esposa, de la madre que eres tú’”, comentó la actriz Katie Barberi.