Edith González contó cuando Televisa la corrió por su embarazo

Edith González contó al periodista Javier Solórzano en una entrevista en 2017 que se transmitió por Canal Once, que su relación con Televisa (empresa donde inició su trayectoria artística) no acabó en los mejores términos. La actriz aseguró que al quedar embarazada fue despedida.

Edith González llevaba a cabo las grabaciones de la telenovela "Mujer de madera", cuando quedó embarazada de su única hija Constanza, fruto de su entonces romance con el político Santiago Creel. La actriz le pidió al productor Emilio Larrosa seguir con las grabaciones, ya que su embarazo no era impedimento.

"Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela, y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de 'Mujer de madera', sino también me corrieron de Televisa”, manifestó en la entrevista con Javier Solórzano.

La actriz posteriormente continuó haciendo proyecto con la empresa, pero no la recontrataron como ella anhelaba. "Hice Mundo de fieras, hice Bailando por un sueño, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no me recontrataron. Al contrario, me mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara. Yo creo que se sintieron como medios culposos".

Luego de su salida de Televisa Edith González se unió a las filas de TV Azteca, empresa donde permaneció hasta el último momento.

Uno de sus últimos proyectos fue “Este es mi estilo”, un reality en el que un grupo de mujeres compite para mostrar que tiene el mejor guardarropa, donde formó parte del jurado. "Gracias Azteca y Acun Medya por incluirme en un programa tan lindo, cuya meta era entretener y lo cumplió con creces", expresó la actriz en sus redes sociales tras finalizar dicho show en mayo pasado, un mes antes de su lamentable muerte.

Por otra parte, Lorenzo Lazo vive de nueva cuenta la perdida de un ser tan amado, su esposa. El pasado jueves la familia de Edith González desconectó a la actriz de los aparatos que la mantenían con vida, tal y como fue su voluntad. El director del despacho jurídico Alemán Velasco y Asociados está devastado ante la muerte de quien fuera su compañera de vida por casi 10 años.

Lo que quizá muchos no sepan, a principios de 2009 Lorenzo Lazo vivió este mismo dolor. Concha de la Mora, quien fuera su primera esposa, perdió la vida también víctima de cáncer. De acuerdo con el portal Univisión, se conocen muy pocos detalles acerca de la enfermedad de la madre de su hija Lorenza.