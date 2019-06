Edith Gonzaléz fue revivida días antes de ser desconectada

Edith González tuvo muerte clínica en el hospital días antes de ser desconectada por su familia, aseguró la periodista Aurora Valle en el programa "De historia en historia" que se transmite a través de YouTube.

Aurora Valle señaló que una muy buena fuente le comentó cinco días antes de que Edith González fuera desconectada de los aparatos que la mantenían con vida. "Esta persona me dijo, fíjate que ayer se les puso muy mal, se les fue, pero lograron revivirla en el hospital”.

Dicha persona le pidió a la conductora Aurora Valle que le mandará un especial saludo a la actriz mediante el programa INtrusos, esto con la finalidad de animarla, a lo que "La Boris" se negó. “Me dijo, fíjate que está muy mal, ¿no quisieras en el programa, en 'INtrusos’, mandarle un saludito?’, le dije no, no porque si lo hago voy a alertar a la gente, porque le estoy mandando saludos a Edith”.

El pasado jueves 13 de junio alrededor de las 12:00 horas, cuando la familia de Edith González la desconectó, luego de que se despidiera de todos ellos.

En una reciente entrevista en el programa Ventaneando, el hermano de la fallecida actriz (Víctor Manuel), reveló como fue esa despedida.

Se quedó dormida, se fue con una tranquilidad. Sus hijas, porque incluyo a mi hija, le cantaron una canción, le tocaron la guitarra. Ambas le cantaron.

"Ella fue plácidamente durmiéndose, a mí me parece que venció el sufrimiento de una manera extraordinaria; estuvimos su hija, mi hija, Lorenzo y yo. Mi mamá estuvo a ratos porque la protegimos por su edad y que tiene diabetes algunas cosas no las vivió, pero sí llegó, pudo platicar con Edith. Hubo un padrísimo, estupendo y maravilloso intercambio de mensajes entre ella y nosotros”, manifestó Víctor Manuel González.

Asimsimo leyó una bella carta que Constanza escribió en memoria de su progenitora: "mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo, de pequeña me acuerdo que sin importar que tan cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar".

"Cuando tenía 4 años mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho".