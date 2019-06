Edith González había desmentido una recaída en el cáncer

Edith González mostró su mejor semblante y fortaleza hasta el final. Siempre será recordada por su manera de afrontar la vida en medio de su lucha contra el cáncer de ovario que le fue detectado en en 2016. A fines del pasado mes de abril la querida actriz desmintió una recaída en esta enfermedad, luego de que en 2018 diera a conocer que había salido victoriosa de su lucha.

La revista TVNotas publicó en abril pasado que el cáncer había atacado de nuevo a Edith González, incluso se dieron a conocer fotografías de la actriz en el hospital. Según debido a que su salud se vio afectada otra vez, tuvo que dejar el programa "Este es mi estilo", el que sería uno de sus últimos proyectos.

Tras esta publicación la misma Edith González aseguró que se encontraba sana y todo se trata de un chisme de la revista antes mencionada. En una entrevista en el programa Venga la Alegría manifestó que su ausencia en “Este es mi estilo” fue por un compromiso de trabajo en Guatemala y no por enfermedad.

"Estoy normal, tuve una semana de trabajo en Guatemala; no se puede desmentir algo que no es cierto, se puede decir sencillamente que no pasó".

Estoy sana y trabajando...nomás angustian a la familia, a los fans, pero no, aquí estoy vivita y coleando bendito Dios.

Cabe señalar que mientras Edith González asegura no haber recaído en el cáncer en esta entrevista vía telefónica, en su perfil de Instagram realizó un live para que sus fans la vieran y comprobaran ellos mismos lo bien que supuestamente estaba.

"Sacaron unas fotos en un hospital, si, son las revisiones que a cualquier persona se tiene que hacer una vez al año, ahora, con los antecedentes de salud que yo tengo te los tienes que hacer dos veces al año, no hay ninguna cosa extraordinaria en ir a ver al médico...eso es normalisimo, el que le quiera ver cara de otra cosa le vera cara de lo que le quiera ver", manifestó Edith González en aquella ocasión.

La actriz hizo una muy importante petición, que todo ser humano debía hacerse una chequeo general por lo menos una vez al año.

Al terminar la entrevista y cuando los conductora del matutino de TV Azteca le desearon lo mejor, ella con el mejor semblante expresó: "la alegria esta en mi vida, gracias por desearmela más, yo se las deseo a ustedes multiplicada al millón". Asimismo dio unas recomendaciones a todo el público en general:

Ser feliz. No inventar chismes. Leer un libro. Escribir. Amor a la vida.

Al final de su Instagram Live, ya fuera de la entrevista, la hermosa Edith González expresó: "queridos fans, estoy bien, estoy sana...los amo".