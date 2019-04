Edith González habla de su supuesta recaída en el cáncer

Edith González inició una ardua lucha contra el cáncer de ovario en 2016; el año pasado anunció con gran alegría haber salido victoriosa de su batalla. Ahora la revista TVnotas aseguró que la querida actriz había recaído en esta enfermedad.

Fue mediante una entrevista para el programa Venga la Alegría donde Edith González negó que estuviera de nueva cuenta en una lucha contra el cáncer. Señaló que su ausencia en el programa “Este es mi estilo” fue por un compromiso de trabajo en Guatemala y no por enfermedad.

No se puede desmentir algo que no es cierto, se puede decir simple y sencillamente que no pasó.